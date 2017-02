Avances en reforma por la coparticipación Nacionales 15/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar REUNION. Frigerio, Dujovney y Caputo con funcionarios provinciales.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Funcionarios nacionales y ministros de Economía provinciales se reunieron ayer para "avanzar en la reforma de la coparticipación", y coincidieron en que la "eficiencia y la equidad" deberán ser principios rectores en la distribución de ingresos.

"Es una de las tantas reuniones que venimos teniendo con funcionarios de todas las provincias, en este caso para avanzar e intentar sentar las bases de la reforma de la coparticipación federal de impuestos, que es un mandato constitucional incumplido por más de 20 años, y también para avanzar en otras cuestiones pendientes como la reforma tributaria, que debe incluir a las provincias", sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Durante el encuentro, que se realizó en el Salón de los Pueblos Originarios y se extendió por más de dos horas, Frigerio junto a sus pares de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Finanzas, Luis Caputo; explicaron a los ministros de Economía de las provincias la intención del Gobierno nacional en esos tres puntos.

En ese sentido, el titular de la cartera económica bonaerense, Hernán Lacunza, subrayó que "la reforma tributaria, el régimen de coparticipación y la ley de responsabilidad fiscal hacen al desarrollo de largo plazo de la Argentina".

El funcionario provincial resaltó que las modificaciones deben hacer con un "enfoque colectivo" y señaló que los "criterios de distribución" que plantea el Ejecutivo son "eficiencia, darle a cada uno según sus merecimientos; y equidad, darle a cada uno según sus necesidades".

Sostuvo que "de esos dos principios es de donde surge una nueva ley de coparticipación. Actualmente, no se cumple con ninguno de los dos. Hay que hacerlo a ritmo pausado, sin prisa pero sin pausa. También se va a convocar al Parlamento, buscando consensos".

Por su parte, el ministro Caputo remarcó que "no hubo grandes dudas" en los representantes provinciales y afirmó que en la reunión "se concluyó que hay que mirar el largo plazo".

Participaron de la reunión representantes de los 24 distritos, a excepción de San Luis, cuyo funcionario no pudo arribar por complicaciones horarias.



UN NUEVO FUNCIONARIO

El economista Félix Piacentini se incorporó al Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne y será el referente en temas provinciales, trabajando bajo la órbita de la Secretaría homónima, que conduce Rodrigo Pena.

Piacentini es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Economía Aplicada.