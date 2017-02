Presentaron la agenda de medidas para atender la emergencia hídrica

El gobernador Miguel Lifschitz presentó este martes el conjunto de medidas a corto y mediano plazo que el gobierno provincial impulsa en el marco de la actual emergencia hídrica, para atender los aspectos productivo, de infraestructura, medio ambiente, sanitario y social.

“Esta agenda para la emergencia hídrica es el fruto, o síntesis, de un conjunto de proyectos e iniciativas que ya veníamos desarrollando, pero que hemos enriquecido con una cantidad significativa de aportes, propuestas e ideas, que fueron surgiendo en todas las reuniones que hemos mantenido a lo largo de casi sesenta días, desde que empezaron las lluvias en diciembre pasado hasta la fecha”, indicó el gobernador.

“Hemos dividido esta agenda en dos grupos de medidas: algunas de corto plazo; y otras de mediano plazo”, precisó al tiempo que destacó que “no hemos dejado casi nada para el largo plazo, porque tenemos conciencia de la urgencia para resolver y abordar estos temas y, por lo tanto, los tiempos nos apremian y necesitamos actuar de manera rápida”.

Lifschitz también recordó que este lunes “abordamos con el Consejo Económico y Social la emergencia hídrica y compartimos parte de esta agenda con los referentes de las distintas organizaciones que lo conforman”.



CONSEJO PROVINCIAL DE ASUNTOS HIDRICOS, AMBIENTALES Y PRODUCTIVOS

“Hemos convocado a una jornada denominada “Santa Fe ante el desafío climático y productivo” que va a tener lugar el próximo 3 de marzo en Rosario, donde estarán invitadas todas las instituciones que puedan hacer un aporte sobre estas temáticas para hacer un debate y obtener una mirada integral sobre el problema hídrico en la provincia”, explicó el gobernador.

En ese sentido, añadió que “decidimos conformar un Consejo Provincial de Asuntos Hídricos, Ambientales y Productivos, y una comisión de expertos sobre estos temas, convocando a los especialistas más importantes de la provincia y del país, para que nos ayuden a analizar las perspectivas del cambio climático y los impactos que puede tener sobre nuestra realidad en los próximos años”.



OBRAS HIDRAULICAS

Con respecto a las obras hidráulicas, Lifschitz detalló que hay un proyecto para realizar “seis grandes intervenciones en seis cuencas de la provincia y que pretendemos que sean financiadas por el gobierno nacional”; y precisó que en “una reunión que hemos tenido días atrás tuvimos el primer compromiso del ministro Frigerio que vamos a tratar de confirmar y ratificar mañana (por hoy)”.

“Estamos hablando de la construcción de la Estación de Bombeo Norte en la Laguna La Picasa, en el departamento General López; de la modificación de la estructura del puente sobre en canal Constitución en la ruta provincial N°21 y el terraplén de defensa en el barrio Los Ciruelos y la readecuación del arroyo, en el departamento Constitución; el canal Trasvasador en Arequito, departamento Caseros; la adecuación del arroyo Colastiné, tercera y cuarta etapa, aguas abajo de la autopista, en el departamento San Jerónimo; la readecuación del Canal Vila – Cululú, en el departamento Castellanos; y el canal Trasvasador Oliveros, en el departamento Iriondo”.

Además, “para dotar a los comité de cuenca de mejores condiciones para el desarrollo de su trabajo, hemos tomado la decisión de financiar la actualización de los equipos viales, hasta el 70% del valor de las máquinas, para que rápidamente cuenten con equipamiento nueva para ejecutar de manera más rápida y efectiva las tareas de mantenimiento que realizan”.



BENEFICIOS PARA EL SECTOR TAMBERO

Lifschitz señaló que “para el sector tambero hemos propuesto la conformación de un fondo de asistencia directa, que hemos denominado de Inversión y Desarrollo, para asistir a alrededor de 1300 tambos que tenemos relevados principalmente del departamento Castellanos, pero también de Las Colonias y San Cristóbal, que están en una situación de quebranto y que no pueden acceder al sistema financiero tradicional, no hay otra forma de asistirlos que de manera directa”.

“Por eso estamos proponiendo la creación de este fondo. Estaremos enviando el proyecto de ley este miércoles a la Legislatura; y solicitamos a los legisladores que tenga un rápido tratamiento; porque así nos habilitaría para empezar a ejecutar de manera rápida, a través del Ministerio de la Producción, la asistencia a los tamberos”.



LEY DEL AGUA, LEY DEL ARBOL Y LEY DEL SUELO

Por otro lado, destacó la presentación del proyecto de ley del agua ya que “Santa Fe es la única provincia del país que no cuenta con una ley de este tipo. Esto es un déficit que tenemos y debemos resolver rápidamente”.

Lifschitz también mencionó el proyecto de ley del árbol que está destinado “a promover la reforestación de los territorios, con exigencias para el sector público y para los propietarios privados de tierras, porque este tema es una prioridad desde el punto de vista del control de las inundaciones”.

Además, el gobernador resaltó la creación del “Consejo Regional de los Bajos Submeridionales que pretendemos sea una herramienta para el análisis y la planificación de las intervenciones en esa región de la provincia”.

A continuación, destacó la importancia de la ley de Suelo, “que es valioso volver a ponerla en valor. La estamos reanalizando para ver si podemos sobre la base de la misma ley, hacer algunas modificaciones, para poder contar con herramientas que promuevan un adecuado y correcto uso del suelo por parte de los productores y que promueva y estimule las buenas prácticas, como por ejemplo, la rotación de cultivos, la ganadería, la existencia de los tambos”.



TRABAJO INTERPROVINCIAL

En tanto, en relación a las medidas a mediano plazo, el gobernador mencionó la revisión de la Ley Provincial de los comités de Cuenca, “porque habrá que modernizarla y adaptarla a la nueva Ley de Aguas”; también la promoción de una Ley de Comités Hidroviales para las macro cuencas hídricas, ya que “por más que haya pequeños comités de cuenca, debemos pensar un trabajo integral sobre todas las cuencas de la provincia que nos permita una mejor planificación del trabajo”.

En este sentido, también mencionó dos proyectos que la provincia está promoviendo junto con Córdoba: “Una ley de arrendamientos, para que se exija a quienes alquilan suelos productivos determinadas cuestiones de preservación y cuidado de los suelos, y una propuesta de seguros multiriesgo para el sector agropecuario que puede ser una solución a mediano y largo plazo. Ambos requieren de un marco nacional pero entendemos que nuestras provincias están en condiciones de llevar la iniciativa y elaborar propuestas”.

Finalmente, Lifschitz mencionó que “compartimos con ustedes esta agenda de actividades, que realizaremos de forma simultánea durante los próximos meses, de tal manera que podamos, de forma compartida y asumiendo una corresponsabilidad, encontrarle una solución para el mediano y largo plazo a la realidad hídrica de la provincia”.