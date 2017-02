La visión de los presidentes sobre el presente del fútbol doméstico Deportes 15/02/2017 Martin Ferrero Esta noche se llevará a cabo la Asamblea (20:30 hs) y quedará pendiente la elección de las nuevas autoridades. Vencido el plazo para presentar listas comenzaron a surgir varias versiones. ¿Quién tomará las riendas del fútbol local? Los presidentes de los siete clubes rafaelinos dieron su opinión.

Ampliar FOTO ARCHIVO SEDE LIGUISTA. / Hoy a las 20:30 se desarrollará la Asamblea General Ordinaria. La elección de la nueva conducción del fútbol local quedará postergada.

No llegó ninguna propuesta para hacerse cargo de las riendas de la Liga Rafaelina de Fútbol y hoy, cuando se realice la Asamblea General Ordinaria (desde las 20:30), quedará pendiente el punto 6 del orden del día, por cierto, el inciso más importante.

En diciembre último, Fabricio Poi anunciaba que finalizado su mandato, el próximo 28 de febrero, no iba a presentarse para una posible reelección en el cargo de la presidencia y que con él, la mesa directiva, prácticamente toda, tampoco lo realizaría. Pasaron los días y no hubo ninguna propuesta ni lista formal para hacerse cargo del sillón presidencial, ni mucho menos parece existir una planificación –por lo menos por fuera de la Liga- para hacerlo.

LA OPINION indagó a cada uno de los presidentes de los clubes rafaelinos y a continuación compartimos sus opiniones y visiones en relación a lo sucedido, a lo que pasará hoy en la Asamblea y lo que se viene en el fútbol local:



Franco Moroni (Presidente de 9 de Julio)

“Con la actual conducción de la Liga, 9 de Julio, tiene grandes diferencias, muy grandes; sobre todo con el presidente, tenemos mucho distanciamiento desde el tema seguridad, que no se respetan los reglamentos, que se le miente a la gente ya que en aquel famoso partido con Peñarol los lesionados por balas no fueron dos, fueron cuatro. Cuando vos querés tapar con el árbol el bosque es complicado. Tenemos muchas diferencias y creo que Poi está haciendo todo un lobby para seguir, o alguno de la comisión directiva.

Si me preguntás si 9 de Julio hizo algo para cambiar esto o tiene un plan B, no, no hicimos nada. No hicimos nada como para buscar a nadie tampoco.

Nos tenemos que juntar los clubes y definirlo, cuando nos reunimos los clubes que compiten en otro nivel por el tema de seguridad, un tema bastante candente, se hizo una reunión con la provincia y Poi fue solo y nos dejó a todos afuera, ahí se rompió la relación, por lo menos con los del grupo uno, ahí se rompió todo.

Nosotros como club tenemos esa decisión y creo que no hizo todo mal en la Liga, hizo cosas muy buenas, le dio un toque de jerarquía con un montón de cuestiones que la Liga era arcaica y algunas cuestiones las manejaron bien. Todos tenemos voto y yendo a comer a los pueblos se ganó un par de votos y las realidades son diferentes, la Liga rafaelina la maneja el Grupo UNO. Mientras no sea Poi apoyaremos al que surja. Uno está en una institución y sabe que gente se consigue, se jacta de una buena gestión pero creo que una buena gestión también pasa por una buena sucesión y no la tiene, no piensa en la Liga, piensa en su ombligo. Son dos clubes de la boca para afuera, después son más los que están descontentos”.



Marcelo Levrino (Presidente de Argentino Quilmes)

“En el club hablamos solamente los temas de la Asamblea y esto nos toma por sorpresa. Estamos muy satisfechos con la gestión que viene haciendo Fabricio Poi, la verdad que no tenemos un candidato o plan B para reemplazarlo, tampoco nos hablaron de ningún club. Estamos muy contentos, siempre fue un presidente muy cortés y amable con nosotros, hizo muchas gestiones y uno muy importante es el tema de los adicionales que en la parte económica de los clubes es muy valioso. Para nosotros debería seguir.

El apoyo de Argentino Quilmes es hacia él, respetamos su decisión de no querer seguir, sé que es muy desgastante. Si se presenta algún candidato lo vamos a evaluar en Comisión Directiva”.



Eduardo Gays (Presidente de Atlético de Rafaela)

“El aporte que hace Atlético en la Liga no es tan preponderante. En esto de tratar de distribuir la poca gente que hay en el club la Liga no es un ámbito en el cual podamos estar involucrando mucha gente. Por lo que tengo entendido había alguna postura dando vueltas pero no sé si no alcanzaron a armarse como pretendían o el referente que querían poner de presidente se bajó y por eso no hay nadie. Creo que esto va a pasar a un cuarto intermedio y algo se va a armar. Incluso todas las opiniones que escuchamos fueron muy informales, lo que sí nos gustaría es tener alguna presencia en la CD, para apoyar de alguna manera el fútbol de Rafaela, pero todos sabemos cómo son estas cosas y primero se busca la figura del presidente y después el resto”.



Daniel Torres (Presidente de Sportivo Norte)

“Sinceramente estamos ajenos a todo, nadie habló con nosotros, no sabemos qué hay ni qué preparan, estamos en nuestro mundo del club. El año pasado terminamos 29 o 30 trabajando en el club y el 2 empezamos a trabajar de vuelta. No estamos demasiado involucrados en el tema porque el club demanda mucho tiempo y por eso tampoco averiguamos nada. Hay muchas cosas para tratar, cada club tiene lo suyo, partiendo que todos son egoístas y piensan sólo en su club, no se trabaja en conjunto, en beneficio de todos; no dan los tiempos, es muy sacrificado para clubes como nosotros, Quilmes, Peñarol que trabajamos todo a pulmón, somos los que más gastamos con respecto a la Liga. Nadie nos habló, ni los que están ni los que por ahí podrían estar llegando armando algo”.



Pablo Zenklusen (Síndico titular de Sp. Ben Hur)

“Para nosotros hubo cosas positivas durante esta gestión, más allá de algunas malas interpretaciones que pudieron existir, nosotros no tenemos ningún candidato, creíamos que ellos iban a seguir. Creemos que lo mejor es buscar una lista de consenso, que no haya divisiones porque después son insalvables. Hay que dejar un poco las críticas de lado porque no es fácil con todo el tiempo que depara hoy la Liga, es muy complicado.

Nuestra idea es tirar entre todos para adelante y que haya consenso. Creíamos que iba a surgir una lista con mucha gente que se había manifestado disconforme. No es fácil trabajar ad honorem y el tiempo que representan las instituciones, en este caso la Liga. Cada vez hay menos dirigentes y por eso no hay que criticar tanto”.



Flavio Barolo (Presidente de Ferrocarril del Estado)

“Tuve algunos contactos con clubes de la Primera C y B pero todo muy informal. Ahora hay una formalidad que respetar y esperar que aparezca una lista, creo que alguna lista aparecerá pero en lo personal pienso que lo más correcto sería que la actual conducción continúe un mandato más. Todos los clubes debemos involucrarnos mucho más, pero creo que se debería cambiar el Estatuto porque se debería armar un Comisión Directiva y un departamento de Consejo Ejecutivo que es otra cosa, es la diaria, el que se ocupa de las inspecciones de la cancha, de los efectivos para los partidos y ese tipo de detalles, y la CD representada por los tres grupos, el que tiene las pautas políticas de la Liga y lo que queremos todos los clubes. Incluso es algo que ya hablamos de manera informal pero no hay ningún proyecto ni nada, fue sólo una idea”.



Juan Carlos Schanz (Presidente de Peñarol)

“Yo no quise agarrar porque ya termino el mandato en el club y voy a seguir integrando la comisión como vocal, no puedo formar parte de la Mesa Directiva de la Liga. Me hablaron pero no me interesó, sinceramente. Estoy hablando con gente de otros clubes para ver si podemos hacer algo pero no es fácil, hoy la Liga necesita gente con conocimiento. Para agarrar la Liga cualquier persona y que después nos agarremos la cabeza todos no es fácil, hoy no es fácil ser presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol. Hay que armar una mesa directiva con gente que sepa llevarla adelante, que sepa tratar todos los problemas que tenemos, con la cantidad de clubes que están con problemas, este año hay descenso, hay que rearmar el tribunal, también la neutral.

Los clubes de la ciudad tenemos que dar una mano entre todos, gente que tenga tiempo, para ser presidente de la Liga necesitás tiempo, hay que tener una persona que tenga tiempo y conocimiento del movimiento de los clubes, no es fácil y tampoco se puede poner a cualquiera por poner.

Veremos lo que pasa, si se nos ocurre algo, estaba un poco despreocupado por eso porque pensé que algún club iba a proponer algo. Hoy los clubes como Peñarol, Quilmes, Sportivo, Ferro no alcanzamos a armar la comisión propia.

Lamento mucho que pase esto, la Liga hoy no sufre ningún sobresalto, hay superávit y no hay problemas económicos pero necesitás gente con capacidad”.