Alonso: "paciencia razonable" Nacionales 15/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pidió a la sociedad una "paciencia razonable" para que su organismo analice el acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino S.A.

En medio de la polémica que generó ese convenio, la exdiputada nacional señaló que se debe determinar si hubo alguna irregularidad, al tiempo que aseguró que "no pongo las manos en el fuego por nadie".

"Hasta tanto no veamos los papeles me parece irresponsable tener una opinión prima facie, porque no es nuestra tarea. Como órgano de control, a la Oficina lo que le corresponde es estudiar el caso, analizarlo en profundidad, de acuerdo a los estándares de la Ley de Etica Pública", explicó Alonso.