Las ópticas cortaron el servicio de PAMI 15/02/2017 Es en toda la Provincia e incluye a nuestra ciudad. Es porque la Nación adeudaba mucho dinero y no actualizaba los valores desde 2015. Ahora, un jubilado debe pagar por completo lentes y marcos.

SIN SERVICIO./ Está cortado desde el viernes

Desde el viernes pasado, los afiliados al PAMI ya no tienen la posibilidad de un descuento a la hora de tener que acceder a un nuevo par de anteojos. La situación que es de índole nacional (ocurre lo mismo en buena parte de Córdoba, Buenos Aires, y todas las de Jujuy y Misiones), ya se registra en nuestra ciudad.

Fernando Weiner, de óptica Lux, confirmó que esta situación se está dando en Rafaela. "El jueves pasado, la Cámara de Opticas de la Provincia de Santa Fe nos envió un mail avisando que el viernes se cortaba el servicio a los afiliados del PAMI por tiempo indeterminado", comentó en diálogo con "Algo dirán" (radio Galena, 94.5 Mhz). El motivo radicaba en las demoras en los pagos y en los atrasos en las actualizaciones de los valores a pagar.

"Desde esta semana, no nos queda alternativa y les avisamos a quienes llegan que tienen que pagar todo de su bolsillo. Si bien vienen con la receta autorizada, no podemos trabajarla, porque está totalmente cortado el servicio", agregó.

Weiner precisó los aportes del Estado para cada par de anteojos: "nos estaban dando $560 si era bifocal y 480 pesos si era por separado". Números totalmente alejados con respecto a los costos de las ópticas: "estos valores quedaron totalmente desfasados. Ese monto es de hace casi dos años. Mientras que se demoraba (se pagaba con 90 días de atraso) y los valores no eran los que correspondían, era inviable trabajar de esa forma. Hoy los bifocales (solos los cristales) saldrían 1.600 pesos, sin el armazón, que tiene un costo mínimo de 500 pesos". Dicho de otra forma: la Obra Social solamente cubría una cuarta parte del valor de los anteojos.

Muchas veces, el déficit era cubierto por las ópticas. Si el marco era elegido por el cliente (yendo a uno de mayor calidad) pagaba la diferencia.

"La mayoría de los jubilados utilizan bifocales (por comodidad) o bien, dos anteojos por separado. Es poca la gente que tiene multifocales (sólo el 20%)", describió Weiner.



IMPORTANTE CANTIDAD

Como todo el mundo sabe, la vista es un sentido que va perdiendo calidad con el paso del tiempo. Esto se nota y mucho en los jubilados, que son una parte importante de las clientelas de las ópticas. "Son un porcentaje importante, porque la mayoría de los jubilados usan lentes y los usan mucho. Representan un 30 o 35 por ciento de toda nuestra clientela", indicó.



A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional el presidente de CADEO, Mario Daniel Soltak, explicó a este medio que esta restricción responde a reuniones infructuosas mantenidas por la entidad con dirigentes de Pami. “Tuvimos más de 10 reuniones e incluso el director ejecutivo de Pami, Carlos Javier Regazzoni, nos prometió un aumento de arancel que no se cumplió. No sólo nos adeudan el pago de los últimos seis meses, también exigimos aumentar los aranceles que datan desde hace dos años, porque nos ofrecen un incremento del 20% que es insuficiente”, dijo Soltak.