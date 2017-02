Berlocq sigue de racha

1 / 2 - FOTOS SERGIO BOSCHETTO A OCTAVOS. Carlos Berlocq derrotó a Jozef Kovalik. RENZO OLIVO. En duelo de argentinos no pudo con Guido Andreozzi.

Carlos Berlocq se clasificó ayer a los octavos de final del ATP de Buenos Aires al derrotar por 6-4 y 6-4 al eslovaco Jozef Kovalik en un encuentro correspondiente a la primera ronda del certamen que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y reparte 624.340 dólares en premios. El chascomunense, quien se había hecho acreedor a una invitación para disputar el torneo tras la victoria ante el italiano Paolo Lorenzi en el cuarto punto de la serie de Copa Davis disputada hace dos semanas, tuvo un arranque sólido y se adelantó 3-0 con dos quiebres.

Sin embargo Charly no pudo mantener la constancia a lo largo del parcial y permitió que el europeo de 24 años, quien ocupa el 121° puesto del ranking mundial y había conseguido un lugar en el cuadro principal tras atravesar la qualy, se mantuviera en partido en un duelo de bajo nivel. De todos modos y tras dejar pasar una chance con su saque en el octavo game, Berlocq cerró el parcial en el décimo con su servicio en cero.

En el segundo set el eslovaco se desmoronó y el argentino no le dio opciones hasta ponerse 5-1 y perfilar una victoria sencilla. Pero entonces aparecieron algunas dudas: Berlocq dejó escapar un match point en el séptimo game, cedió su servicio en el octavo y no tuvo chances en el noveno. De todos modos y luego de trabajar fuerte, Charly consiguió cerrarlo en su cuarto match point con un saque ganador y tras una hora y 48 minutos de juego se metió en los octavos de final. En esa instancia se medirá con el español David Ferrer, tercer preclasificado del certamen.

Ya por la noche, Guido Pella superó al español Albert Ramos 6-7; 6-4 y 7-6, luego jugaban el italiano Fabio Fognini con el español Tommy Robredo y la actividad en la cancha principal se cerraba con el duelo entre los argentinos Diego Schwartzman y Facundo Bagni. El ganador de este encuentro se enfrentará al japonés Kei Nishikori, el gran favorito. En la cancha 2, el ucraniano Alexandr Dolgopolov derrotó por 6-3 y 6-3 al serbio Janko Tipsarevic y en la próxima ronda se medirá con el uruguayo Pablo Cuevas, segundo preclasificado del certamen. En tanto, en duelo de argentinos, Guido Andreozzi venció a su compatriota Renzo Olivo por 2-6, 6-4 y 6-4, y luego se enfrentaban Rogerio Dutra Silva (Brasil)-Alessandro Giannessi (Austria) y Horacio Zeballos (Argentina) y Joao Souza (Portugal).

El lunes debutaron con victorias Federico Delbonis y Leonardo Mayer. El azuleño superó en el último turno al francés Stephane Robert por 6-3 y 6-1 en una hora y dos minutos, mientras que el correntino se presentó con un ajustado éxito en tres sets sobre el portugués Gastao Eliaspor 4-6, 6-4, 6-4.