El Consejo Económico y Social enfocó mirada en el Vila-Cululú y en tamberos Locales 14/02/2017 Redacción El ministro de la Producción, Luis Contigiani, anunció la creación del Fondo de Inversión y Desarrollo, de 400 millones de pesos, por fuera del sistema bancario, para los más endeudados. También habrá ayuda a la agricultura y a las industrias. El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, apuntó a mejorar el canal Vila-Cululú, así como también los caminos para sacar la producción láctea.

Ampliar FOTO IP IMPORTANTE CONCURRENCIA./ Muchas instituciones participaron del relevamiento de estado de situación que encabezó Lifschitz.

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó en Santa Fe -tras visitar la ciudad de Rafaela- la Quinta Asamblea Plenaria del Consejo Económico y Social, durante la cual se abordaron temas vinculados a la emergencia hídrica: análisis del estado de situación, el impacto sobre la economía y el sistema productivo; y sobre las localidades afectadas.

Lifschitz manifestó que "queríamos aprovechar esta emergencia, la segunda que se produce durante nuestra gestión, como una oportunidad para reforzar algunas de las acciones que venimos desarrollando y están en marcha".

Sobre la emergencia hídrica, Lifschitz manifestó que "todos suponemos que en los próximos meses, hasta mayo, puede haber lluvias intensas sobre varias regiones de la provincia".



ESTADO DE SITUACION

El ministro de la Producción, Luis Contigiani, brindó un informe sobre el estado de situación del sector productivo ante la emergencia hídrica que generó “pérdidas muy importantes en los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Martín, Belgrano”, explicó.

“Para los tamberos de Santa Fe es una situación dramática, porque ya venían con una caída de producción muy importante”, recordó el funcionario y señaló que hubo “pérdidas muy importantes sobre una área de 7 millones de hectáreas en Santa Fe, sobre todo en soja de primera, segunda, maíz y girasol”, y también en la “producción hortícola, ganadería y apicultura”, añadió.

“Estamos muy enfocados en el tema tambero”, por lo que “el gobernador tomó la decisión de crear un fondo de inversión y desarrollo, de 400 millones de pesos, para una asistencia por fuera del sistema bancario, ya que hoy el productor está sobre endeudado y no resiste una carpeta en el sistema financiero normal”, explicó Contigiani.

Por otra parte, el ministro hizo referencia a las respuestas a los productores de cultivos agrícolas, y señaló que “ya iniciamos los trámites para licitar un financiamiento a productores con certificado de emergencia y desastre en el sistema financiero formal; vamos a utilizar la línea de inversión productiva que define el Banco Central, que nos va a permitir llevar la tasa del 17% al 13%, con un subsidio de 4 puntos porcentuales del gobierno provincial, y va a estar destinado a capital de trabajo y al sector agropecuario en general”.

En cuanto al sector industrial, Contigiani mencionó que “tenemos registro de noventa industrias que tuvieron pérdidas muy importantes. Para ese sector, estamos abriendo una línea de financiamiento, con tasas accesibles, para que puedan sacar un crédito de emergencia y nosotros vamos a otorgar un certificado de legibilidad, al respecto”.

Por último, el ministro anunció que la semana que viene se reunirá el Consejo Federal Lechero en Santa Fe.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, realizó un informe de la situación hídrica de la provincia a la que calificó como “excepcional, porque a principio de este año teníamos las napas muy altas y nuevamente se produjo un ciclo de lluvias que no estaba esperado”.

Además, “Santa Fe está atravesada por las problemáticas de las provincias limítrofes, por eso trabajamos fuertemente durante el año pasado para constituir comités hídricos interprovinciales y en la planificación de las cuencas hidrográficas de la provincia de Santa Fe”.

“En este momento tenemos 90 máquinas retroexcavadoras, propiedad de la provincia, trabajando con los 40 comités de cuencas, en el mantenimiento de canales; y además, contratamos equipos para resolver distintas situaciones críticas”.

“Estamos focalizados en el departamento Castellanos, en la cuenca Vila-Cululú, y en el departamento San Martín, con la cuenca de Sastre y Carrizales, incorporando aliviadores y teniendo mucho cuidado ya que cada situación que uno supone que arregla aguas arriba, genera problemas aguas abajo”.

“El otro tema prioritario es el control de los canales clandestinos en el cual hemos tenido un avance al acordar la posibilidad de denunciar y trabajar en el territorio de la provincia de Córdoba sobre aquellas situaciones que afecten a nuestra provincia, así como ellos van a poder hacer lo mismo”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de hacer aportes, a través de Vialidad Provincial, “priorizando los caminos que hacen al sector lácteo y adecuando las rutas para que el tema vial afecte lo menos posible a la producción”.



LEY DEL AGUA

Por último, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, detalló los "avances que llevamos en el desarrollo del proyecto para tener una ley del Agua en la provincia. A mediados del año pasado un proyecto obtuvo media sanción en Senadores y además hay dos que fueron elaborados por diputados provinciales y que esperan tratamiento”.

En tal sentido, por decisión del Gobernador, se le pidió a la UNL hacer un estudio integral sobre la base del proyecto del Senado.

“El equipo de la UNL no sólo está desarrollando el trabajo académico y de investigación, sino que además viene realizando una serie de reuniones con los legisladores autores de las iniciativas y con los organismos oficiales vinculados a la temática. Ya han elevado un informe el pasado 3 de febrero”, dijo Farías, quien también anticipó que habrá dos foros (en Santa Fe y Rosario) para que el proyecto final tenga la mayor cantidad de miradas posibles.