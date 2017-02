No se presentó lista, ¿y ahora? Deportes 14/02/2017 Martin Ferrero Ayer, a 48 horas de la Asamblea, cerró el plazo para presentar lista de candidatos para asumir como Autoridades liguistas. “Confío en que va a aparecer alguien”, apuntó Poi. “Hay dirigentes con falta de compromiso”, manifestó el presidente que termina su mandato el próximo 28. Por lo pronto, mañana se llamará a cuarto intermedio.

Ampliar FOTO LA OPINION FUTBOL DOMESTICO. / ¿Quiénes tomarán las riendas del fútbol de Liga Rafaelina?

El futuro dirigencial de nuestro fútbol, por el momento, es incierto. Hasta las 20 de ayer hubo tiempo para presentar alguna lista de candidatos para postularse como Autoridades de Liga Rafaelina de Fútbol y no se presentó ni una.

“Hay dirigentes con falta de compromiso, sea apoyando o estando en contra, no han tenido la responsabilidad o capacidad de tomar las riendas de la liga”, apuntó ayer Fabricio Poi, tratando de buscarle alguna explicación a la ausencia de algún candidato, igualmente, el presidente señaló: “Confío en que va a aparecer alguien”.

El artículo 22 del estatuto de la LRF señala que para la elección de la Mesa Directiva, deberá presentarse una lista de candidatos con 48 hs de anticipación a la señalada para la elección en la secretaría liguista y refrendada por la firma de por lo menos cuatro presidentes de clubes. En caso de no presentarse lista, la Asamblea (será mañana a las 20:30 hs) pasará a cuarto intermedio por 7 días. Durante este período podrán presentarse listas y en el caso de que no hubiera, la Mesa Directiva se elegirá por candidatos presentados por los propios Asambleístas.

Por otro lado, y en caso de presentarse una lista única, para quedar electa deberá ser aprobada por simple mayoría y de no conseguir esta, se procederá como en el caso previsto por falta de lista de candidatos.

También se deberán elegir miembros para integrar el Tribunal de Penas y la misma Comisión Neutral de Arbitros.

Aún no se sabe lo que sucederá con el fútbol doméstico, ¿y si pasado el cuarto intermedio no se presenta lista, ni nadie quiere asumir el cargo…? “Si no hay elección de autoridades vamos a pedir de hacer un cuarto intermedio hasta dos semanas para solicitar a la Asamblea que nos extienda el mandato (se termina el 28/02) y hacer una lista de unidad, consenso o lo que fuera para poder llegar a conformar una lista”, manifestó Poi.

Con esto, ¿hay posibilidades que Poi siga en el cargo? “No lo sé, algunos dirigentes me han propuesto que siga, conformar un nuevo grupo pero mi decisión es firme, se podría rever con algunos de los que hoy integran la comisión directiva y yo apoyaría pero desde otro punto, todo para no dejar a la liga sin conducción”, advirtió el directivo.

Por lo pronto, este miércoles a las 20:30 se realizará la Asamblea General Ordinaria en la sede liguista de Rivadavia 328.