Los bancarios harán un paro este viernes

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Los bancarios harán un paro total este viernes para protestar contra la decisión del Gobierno de no homologar aumentos del 23,5% acordados en el marco de la paritaria firmada en noviembre último.

Así lo resolvieron ayer en un plenario nacional los líderes de la Asociación Bancaria, que se reunieron para definir un plan de lucha y exigir que bancos públicos y privados cumplan lo firmado.

"Hemos venido postergando la medida de fuerza desde que los bancos comenzaron a incumplir el acuerdo firmado el 23 de noviembre, pero ahora es irreversible", dijo el secretario general del gremio, Sergio Palazzo.

Al no homologar el acuerdo, el gobierno habilitó que bancos públicos y privados no paguen la paritaria firmada en noviembre.

El gremio sostiene que esa decisión se tomó porque contempla un aumento del 24% para la primera parte del año, cuando el Gobierno pretende un techo del 18% para 2017.

"Prefiero pecar de excesos en la pelea y no quedarme corto y que nos pase lo que pasó en los 90", dijo Palazzo, al denunciar la "maniobra del Ministro de Trabajo de no permitir que los bancos abonen lo que estaba acordado".

La Bancaria dijo que Trabajo rehúsa aprobar el convenio sectorial porque ese acuerdo "no respeta la pauta" de incremento de sueldos "establecida por el Gobierno, de 18 por ciento".

El poderoso sindicato recordó que las "paritarias son libres", en el marco de fuertes críticas al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien la semana pasada sufrió un escrache en Paraná.

Poco antes del encuentro, Palazzo había realizado un nuevo reclamo al Gobierno para que avale el convenio sectorial. "Yo apelo a la razonabilidad del ministro Triaca y las autoridades del Gobierno para que no lleguemos a esto", había declarado Palazzo a radio Continental antes del anuncio de la medida, lo que podría dejar algún espacio de negociación en la semana.

El gremialista dijo que el acuerdo paritario -rubricado en noviembre último y al que no adhirieron las instituciones extranjeras enroladas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)- contempla "una serie de beneficios para los trabajadores bancarios que, cuando empieza el 2017, no se cumple".

"Es un incremento salarial del 23,5 por ciento, porque tenía un 4% de componente vinculado con la inflación del año pasado, más un 19,5%", rememoró.

Palazzo recordó que "firmó el sector empresario a excepción de la cámara ABA", pero sostuvo que "los bancos internacionales representan nada más que al 20 por ciento de los trabajadores y del negocio del sistema financiero".

Señaló que el sindicato recurrió "a la Justicia y nos dio la razón. Ahora, resulta que (las autoridades nacionales) se presentaron y apelaron para que no se pague. Espero que recapaciten".

Los bancarios realizaron el jueves y viernes últimos 1.000 asambleas en todo el país, que paralizaron la atención al público desde las 13.