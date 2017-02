Atlético debuta en el cuadrangular de Corrientes ante Boca Unidos Deportes 14/02/2017 Redacción A las 21:30, la ‘Crema’ se enfrentará ante el conjunto correntino. Juan Manuel Llop introducirá una variante en relación al equipo que viene de caer en el amistoso del viernes ante Patronato.

Ampliar FOTO LA OPINION CHARLA TECNICA. / 'Chocho' Llop dialoga con sus jugadores. Atlético juega hoy en Corrientes ante Boca Unidos un nuevo amistoso.

Atlético de Rafaela vuelve a probarse de cara a la reanudación del torneo de Primera. Esta noche enfrentará a Boca Unidos de Corrientes, equipo que milita en la B Nacional, en el inicio del cuadrangular que organizó el elenco correntino. El encuentro comenzará a las 21:30 y le servirá a Juan Manuel Llop para seguir dándole rodaje al equipo.

El DT aclaró que su idea es que en la estadía de la ‘Crema’ en Corrientes todos los jugadores, viajaron 21, puedan sumar minutos. La novedad es la inclusión de Ramiro Macagno, recién llegado del Sudamericano de Ecuador tras lograr la clasificación con la selección argentina Sub-20 al Mundial de la categoría. Otra de las noticias tuvo que ver con Leandro Díaz. El delantero que llegó de Sarmiento de Junín no viajó y se quedará en nuestra ciudad para recuperarse de la lesión que sufrió la semana pasada y que le impidió estar en el amistoso del último viernes ante Patronato.

Los dirigidos por ‘Chocho’ Llop vienen de caer 3 a 1 en Paraná mientras que Boca Unidos igualó en su último amistoso 2 a 2 ante Chaco For Ever.

Tras este partido Atlético de Rafaela jugará un nuevo amistoso más en Corrientes. El jueves, según el resultado de hoy, a las 19 o a las 21:30 será la segunda y última presentación.

En lo que respecta a los juegos de preparación, el sábado 25 de febrero la ‘Crema’ estará recibiendo en el estadio Monumental a Belgrano de Paraná.

El cuadrangular lo inaugurarán este martes a las 19 hs Patronato de Paraná ante Crucero del Norte, el ganador jugará la final ante el vencedor de Atlético vs Boca Unidos, mientras que los dos perdedores de esta jornada definirán el tercer puesto.



Los que viajaron. Atlético de Rafaela viajó a Corrientes con 21 futbolistas, ellos son: Lucas Hoyos y Ramiro Macagno (arquero); Oscar Carniello, Eros Medaglia, Teodoro Paredes, Gastón Campi, Nelson Benítez, Mathías Abero y Gianfranco Ferrero (defensores); Gabriel Gudiño, Diego Montiel, Santiago Paz, Lautaro Navas, Angelo Martino, Mateo Castellano y Kevin Itabel (mediocampistas), Fernando Luna, Ramiro Costa, Mauro Albertengo, Robin Ramírez y Marco Borgnino (delanteros).



Los que se recuperan. A los que vienen trabajando en la recuperación de diferentes lesiones y molestias físicas, caso de Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Facundo Soloa, se les sumaron en las últimas horas, y trabajarán toda la semana en Rafaela, son: Leandro Díaz, Nicolás Canavessio y Manuel Bustos.



Entradas. Desde la organización no se informó ninguna prohibición en cuanto al público que pueda acudir. El valor de las entradas generales es de $ 100 por día. Las mismas se pueden adquirir en el propio estadio de Boca Unidos de Corrientes, en el barrio 17 de Agosto.



Las posibles formaciones:



Boca Unidos: Juan Manuel Ojeda; Rolando Ricardone, Fernando Alloco o Ariel Morales, Marcelo Ortíz y Alejandro Villoldo; Mateo Ramírez, Diego Sánchez Paredes y Martín Fabro; Gonzalo Ríos, Cristian Núñez y Carlos Ross. DT: Federico Domínguez.



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Diego Montiel, Santiago Paz y Kevin Itabel; Fernando Luna y Ramiro Costa. DT: Juan Manuel Llop.