Presentan un amparo para frenar el acuerdo

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino SA volvió a despertar ayer rechazo en la oposición, mientras la diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda presentó un amparo ante la Justicia para frenar la transacción.

La legisladora pidió que la Justicia le ordene al Ministerio de Comunicaciones de la Nación, encabezado por Oscar Aguad, "la suspensión de las actuaciones" relacionadas al convenio entre el Gobierno y la empresa que era propiedad de Franco Macri.

En su presentación, Donda reclamó que se frene el acuerdo "hasta tanto se expidan" la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción (OA) al respecto.

El amparo solicita "que se ordene al Ministerio de Comunicaciones de la Nación, al ministro de Comunicación Oscar Aguad y al Director General de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, que soliciten la suspensión de las actuaciones en la causa judicial ´Correo Argentino SA s/ Concurso Preventivo´".



OTROS LEGISLADORES

A su turno, el diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, resaltó que sería importante que el Gobierno "deshaga el acuerdo" con la empresa Correo Argentino SA y lo envíe al Congreso.

"El problema de fondo es que una empresa de la familia del presidente (Mauricio Macri) se termina beneficiando con la plata del Estado. Quisiera proponerle al gobierno que vuelva para atrás el acuerdo y lo envíe al Congreso", manifestó Massa.

"La gente no entiende como el gobierno le dice que no hay plata para el impuesto a las Ganancias, pero si para condonarle una deuda al padre del presidente. Si el gobierno mancha el manto de cambio que representaba, la desilusión va a ser muy fuerte", aseguró.

A su entender, "no se trata solamente de una discusión de números sino una cosa mucho más profunda".

"La Argentina exigió un cambio que imponía gobernar de manera transparente. Los argentinos estamos hartos de este debate entre el pasado corrupto y demagógico y el presente de angustia y ajuste. Tenemos que romper con la trampa de que tenemos que elegir entre el populismo y la corrupción o el ajuste que gobierna sólo para los ricos", agregó Massa.

Por su parte, el diputado nacional de la UCR Ricardo Alfonsín confió en que el Gobierno pueda dar explicaciones sobre el convenio y reclamó a su partido que solicite ante Cambiemos "ser tenido en cuenta" antes de la toma de decisiones.

"Espero que las aclaraciones que se puedan dar sean mucho mas minuciosas, mucho más explícito todo lo que se dice. Este es un año delicado y la sociedad necesita tener la certeza de que se ha actuado no solo conforme a la ley sino también conforme a criterios éticos que son muy importantes en el manejo del gobierno", añadió el legislador en declaraciones a radio El Mundo.

Y agregó: "Esta semana irá Aguad al Congreso a explicar lo sucedido, es una cuestión que tiene que quedar muy clara".

El diputado nacional de Partido Solidario, Carlos Heller, en tanto, sostuvo que este es "gobierno de empresarios que utilizan todo su poder para seguir enriqueciéndose a costa del Estado".

"Más allá de los términos concursales, estamos hablando de una empresa de la familia del Presidente de la República. Es un caso que excede una simple negociación entre un grupo económico y el Estado Nacional", subrayó Heller.

En un comunicado, indicó que "esta negociación del Correo tiene que ver con la privatización que llevó adelante el menemismo, que ganó el Grupo Macri ofreciendo -porque pagar no pagó nunca- un canon muy por encima de lo que ofrecían los demás".

"La del Correo Argentino fue la primera reestatización del gobierno de Néstor Kirchner allí por el 2003, porque la situación de la empresa era escandalosa, habían despedido a muchísima gente y el Correo estaba en una situación ruinosa", agregó el legislador.