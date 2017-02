Avanza el proyecto para modificar régimen de ART Nacionales 14/02/2017 Redacción EL MIERCOLES SE TRATARA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

Ampliar FOTO NA PLENARIO./ Debaten el proyecto que modifica el régimen de las ART.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El oficialismo en la Cámara de Diputados logró ayer emitir dictamen de comisión sobre el proyecto que modifica el régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y el miércoles será tratado en el recinto.

Así sucedió luego de que el Gobierno retrocediera respecto del decreto emitido en enero y convocara a sesiones extraordinarias por las fuertes críticas recibidas por parte de la oposición.

El proyecto fue tratado este lunes en un plenario en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidido por el justicialista Alberto Roberti, y Presupuesto y Hacienda, conducido por Luciano Laspina. El oficialismo logró avanzar con la iniciativa tras lograr el respaldo de parte de la oposición.

El Frente Renovador y el bloque Justicialista fueron los que apoyaron el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

Laspina argumentó que el proyecto llega para "frenar esta enorme litigiosidad" e indicó que "sólo durante febrero en Rosario se iniciaron 400 expedientes por accidentes laborales".

Roberti consideró que el decreto de necesidad y urgencia "no ayuda a los trabajadores e incluso iba a generar disputas judiciales en cuanto a su constitucionalidad por tratarse de un decreto y no una ley".

La diputada Margarita Stolbizer presentó en la reunión un dictamen de rechazo al decreto que modifica la ley de Riesgos de Trabajo.

"Que haya menos juicios debe ser resultado de que haya menos accidentes y enfermedades laborales", sostuvo y fustigó: "Con la excusa de bajar la litigiosidad, como único objetivo que persigue esta nueva modificación, se demoniza al trabajador que va a los Tribunales".

Además, consideró que "se está volviendo a beneficiar a los sectores económicos en detrimento de los trabajadores", mientras apuntó: "No se puede alardear de competitividad a costa de los derechos de los trabajadores".

El diputado del FpV-PJ Edgardo Depetri evaluó que "la verdadera razón de esta ley es limitar los reclamos judiciales contra los responsables directos de los siniestros".

Al referirse al proyecto que establece que todo trabajador debe pasar por una Comisión Médica antes de iniciar cualquier juicio laboral, criticó: "Se trata de una reforma para garantizar las tasas de ganancias de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo".

El diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Néstor Pitrola, cuestionó que se trata de "extraordinarias exprés para convalidar las ART de la muerte y privar de justicia a los trabajadores".

Señaló que la reforma implica "más flexibilización laboral y trabajo a destajo, más accidentes y más muertes, cuyo costo se abarata con esta reforma".