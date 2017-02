El Centro de Monitoreo detectó conductor alcoholizado Policiales 14/02/2017 Redacción Realizaba maniobras que ponían en riesgo la vida de personas que transitaban por Roque Sáenz Peña. Se comprobó que el conductor tenía 2,11 miligramos de alcohol en sangre.

El domingo, a las 21, desde el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Rafaela, se detectó al conductor de un automóvil Fiat Línea que realizaba maniobras imprudentes por el sector de calle Roque Sáenz Peña.

Ante el peligro que significaba para la vida de conductores y peatones que circulaban por dicho lugar, se dio aviso a la Guardia Urbana Rafaelina quien lo localizó inmediatamente sobre dicha avenida al 600. Mientras escuchaban el testimonio del sujeto, detectaron que tenía signos de estar alcoholizado, motivo por el cual solicitaron la colaboración de Protección Vial y Comunitaria y también de la policía.

Los agentes municipales le realizaron la espirometría correspondiente que arrojó un valor de 2,11 miligramos de alcohol en sangre, cuatro veces más de lo permitido.

Pero esto no era todo dado que, además, comprobaron que no tenía seguro y que su licencia no era válida, por lo que llevaron a cabo la retención preventiva del vehículo.

Este es sólo un ejemplo de las numerosas actuaciones que, de lunes a lunes, durante las 24 horas, se realizan en conjunto desde las distintas áreas municipales para proteger a los ciudadanos ante el peligro que significan conductores que no respetan las normas de tránsito en las calles.

Muchas veces, los controles son los que posibilitan detectar estas y otras infracciones. Recordemos que las leyes de tránsito como así también los elementos de seguridad están para cuidarnos la vida.