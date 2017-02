Falso L'Osservatore Romano para dejar mal a Francisco Internacionales 14/02/2017 Redacción Leer mas ...

El 2017 no arrancó fácil para el Papa argentino. Luego de que Roma amaneciera empapelada con afiches que lo atacaban, a principios de febrero, el fin de semana circuló en el Vaticano una falsa edición de L’Osservatore Romano, el diario oficial del Estado santo.

No fue sólo un chiste: la publicación trucha llegó hasta altos obispos y cardenales de la ciudad europea, a sus casillas personales de email. Y no sólo eso, sino que el fraudulento medio incluso hace “hablar” a Francisco, poniendo ridículas respuestas en su boca sobre la relación entre los divorciados y la Iglesia, un tema siempre polémico

“Ha respondido!”, es el título principal del L’Osservatore trucho, donde aparecen falaces declaraciones de Bergoglio. El texto tiene formato de pregunta y respuesta, y aparece luego de que cuatro cardenales ultraconservadores le plantearan públicamente y de manera polémica, estas dudas al Papa, antes de que salga la edición falsa. Ante cada consulta, el Papa supuestamente responde “sic el non”, una frase de latín medieval que quiere decir “sí y no”, una contestación ambigua que busca hacerlo parecer dubitativo y sin poder de resolución. Luego de cada réplica, aparecen declaraciones viejas de Francisco, sacadas de contexto.

La publicación trucha tiene también insólitas declaraciones del cardenal Walter Kasper, muy cercano a Bergoglio, donde dice que “confesar de rodillas es un poco incómodo, pero esta es la única posición correcta en la que uno puede leer estas respuestas tranquilizadoras”, además de dos fingidas columnas de Antonio Spadaro, el director del medio “Civiltá Cattolica” y de la famosa periodista Lucetta Scaraffia.