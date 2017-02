Por el momento, en nuestra ciudad no hay indicios fuertes de aumentos del precio del kilo de pan como se anunció en la provincia de Buenos Aires (ver aparte), continuando el kilo en $ 22. "No tenemos ninguna información", aclaró Miguel Rico, dueño de la Panadería Nueva Pompeya, ante la consulta de un cronista de LA OPINION. Y aclaró: "eso no quita que durante la semana vengan los viajantes con los insumos de harina y haya novedades de posibles aumentos".

Recordemos que en la edición del lunes 6 de febrero pasado este diario publicó que por ahora no aumenta el precio del pan.