UCSE DAR: curso de ingreso

El lunes 20 de febrero se inicia el curso de apoyo al ingreso 2017 en el Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Al respecto, se acercaron a LA OPINION el director de la UCSE DAR Dr. Edgardo Allochis, la Secretaria Académica Ing. Sonia Gor, y la responsable del Centro de Orientación Educativa, Psicopedagoga María Alejandra Leonardi.

“Un nuevo ingreso y en especial este que coincide con nuestros primeros veinte años de presencia institucional en Rafaela nos recuerda lo transitado hasta el momento y nos enfrenta a nuevos desafíos. Seguir siendo una de las universidades más elegidas de la ciudad, tanto por los jóvenes de Rafaela como por los de la zona, nos consolida como institución educativa, hablando no sólo de la formación profesional con la cual egresan nuestros alumnos, sino también de la importante formación en valores”, destacó Allochis, asumiendo que la experiencia recogida en este tiempo ha resultado sumamente valiosa. “Contamos con una oferta académica diversa y de calidad, con unos 1.200 alumnos e igual número de egresados que a diario dan muestras de la buena formación recibida no sólo desde el punto de vista profesional, sino también en valores. Pensamos en una formación integral, con profesionales y técnicos dispuestos a trabajar al servicio de la ciencia y de la sociedad”, agregó el Director.

Según Gor, las clases correspondientes al curso de apoyo al ingreso se desarrollarán desde el lunes 20 de febrero hasta el martes 7 de marzo, en el horario comprendido entre las 16 y 21:10, aunque para algunas carreras las actividades áulicas se podrán extender unos días más. La frecuencia en el cursado depende de cada carrera elegida.

Leonardi recuerda que “según lo establece la normativa nacional vigente, el curso de apoyo al ingreso ya no tiene un fin eliminatorio o selectivo sino de nivelación e integración. Año tras año recibimos en nuestra universidad a jóvenes de la ciudad y la región y por ello no podemos dejar de señalar que éste curso es una instancia necesaria para nivelar su preparación y evaluar los conocimientos, para hacer un mejor abordaje de las realidades de cada alumno, fundamentalmente a lo largo del primer año de cursado de la carrera elegida, para hacer más simple la transición desde la escuela secundaria a la universidad”.

Las carreras son: Abogacía (5 años); Lic. en Psicología (5 años); Ing. en Informática (5 años) con títulos intermedios de Analista de Sistemas (4 años) y Técnico en Informática (3 años); Contador Público (5 años); Lic. en Finanzas (4 años); Lic. en Administración (4 años); Lic. en Turismo (4 años); Lic. en Psicopedagogía (4 años); Lic. en Diseño de la Comunicación Visual (4 años); Lic. en Comunicación Social (4 años) con títulos intermedios de Técnico en Diseño Gráfico (3 años) y Técnico en Periodismo (3 años).

Más información en Secretaría de Extensión en el Campus Universitario ubicado en Bv. Yrigoyen 1502, al teléfono (03492) 432832 (int. 126), o email secextension@ucse.edu.ar. Las inscripciones se encuentran abiertas y se formalizan en el Departamento Alumnos, de lunes a viernes de 15 a 21, hasta el 24 de febrero inclusive.

El número de inscripciones efectuadas hasta el momento para realizar el curso de ingreso indicaría un sostenimiento en la cantidad de ingresantes, ya que estas, sumadas a un centenar de alumnos que superaron similar instancia durante la última parte del año anterior hacen que se mantenga la tendencia observada en los últimos años, algo destacable si se tiene en cuenta que Rafaela cuenta con otras universidades y una oferta académica conformada por más de cincuenta carreras terciarias y universitarias.