“Todos los partidos sirven” Deportes 14/02/2017 Redacción Teo Paredes analizó los encuentros que se le vienen a la ‘Crema’ en el cuadrangular en Corrientes y fue muy autocrítico con lo realizado el último viernes en Paraná: “No quedamos muy conformes con el rendimiento”, manifestó el paraguayo.

Es verdad que sólo son partidos amistosos y que los resultados poco importan, pero está claro que el rendimiento sí importa y lo realizado por Atlético de Rafaela el último viernes en Paraná, con derrota 3 a 1 vs Patronato, no fue bueno, encendió una luz de advertencia en todos y los juegos que se le aproximan en Corrientes (hoy ante Boca Unidos y el jueves vs Crucero del Norte o el propio ‘Patrón´) le servirán para reivindicarse.

“No quedamos muy conformes con el rendimiento, nos faltó un poquito de dinámica pero rápidamente tenemos una revancha y hay que proponernos nuevamente una mentalidad ganadora, positivismo, se viene un viaje con amistosos que nos va a servir para agarrar el hilo de los 90 minutos”, señaló Teodoro Paredes en Next TV.

En relación a lo realizado en el último amistoso, Teo comentó: “Tuvimos errores puntuales que tenemos que corregir porque si no lo hacemos nos van a traer muchos problemas durante el torneo pero estamos a tiempo para hacerlo, trabajar y corregir. Esperemos que esta semana en Corrientes sea positiva para llegar de la mejor manera al torneo”.

Más allá de los rivales, “todos los partidos sirven”, apuntó el paraguayo que luego agregó: “El fútbol argentino es muy parejo, todos juegan en una dinámica muy buena y estos dos amistosos nos van a servir para saber cómo estamos a nivel futbolístico, grupal e individual”.

Paredes tuvo una larga inactividad debido a la pubialgia que lo sacó de los últimos partidos de la primera parte del torneo y de a poco va sumando minutos de fútbol: “Soy consciente y autocrítico que todavía me falta el ritmo de juego, me sentí un poco fuera de ritmo comparado a lo que son mis compañeros, me falta mejorar en el nivel futbolístico”, y sumó: “En primer lugar agarrar la confianza que perdí tras parar mucho tiempo, hoy en día mi mente está en agarrar el ritmo futbolístico para servirle al equipo y estar en estos amistosos que se vienen y esperemos que me sirvan para eso”.