La pileta climatizada de Ben Hur no abrirá Deportes 14/02/2017

Ampliar FOTO PRENSA BEN HUR ACTIVIDADES SUSPENDIDAS. La pileta estará cerrada durante todo el mes de marzo.

La Comisión Directiva del Club Sportivo Ben Hur se ve en la necesidad de informar a los socios de la institución y a la comunidad en general, que se ha visto forzada a tomar la determinación de no abrir a partir del mes de Marzo de 2017 la pileta climatizada tal como lo ha venido haciendo desde 1996.

Se trata sin duda de una medida extrema y grave que fue objeto de mucho análisis y consideración de sus alcances. Motiva dicha determinación los exorbitantes costos especialmente del servicio de gas que demanda su funcionamiento, que no pueden en modo alguno ser cubiertos por el costo de la cuota social y de la cuota deportiva.

El importe mensual que se generó durante el año pasado en los períodos que mayores consumos de gas demandaron, resulta imposible de ser afrontado. Dicha situación se agrava aún más a la luz de los incrementos ya anunciados por el gobierno nacional para los servicios en el presente año.

Cabe señalar también que se adoptaron diversas medidas con el propósito de procurar superar la situación, habiendo sido todas ellas infructuosas. Se dispuso un incremento del valor de la cuota social y de la cuota deportiva, en el convencimiento de que ello no permitía cubrir el precio de los consumos, pero permitió paliar de modo parcial los mismos. Simultáneamente se realizaron diversas gestiones ante autoridades políticas de orden municipal y provincial, sin que ellas permitieran modificar el actual estado de situación.

Se formalizó una presentación ante la empresa Litoral Gas S.A., solicitando la incorporación de la institución a un régimen legal que contempla una tarifa diferencial para ciertos casos en los que se encontraría incluida la entidad, la cual también arrojó resultados negativos.

Esta empresa tenía la obligación legal de tramitar la solicitud del Club Ben Hur, remitiendo los antecedentes al Enargas, quien en definitiva resolvería sobre dicha solicitud, como así también tenía la obligación de que hasta tanto el Enargas no emita opinión definitiva, debía aplicar al Club Ben Hur la mencionada tarifa diferencial. Nada de esto ha ocurrido hasta el presente. Por todo ello, la entidad se ve además en la obligación de recurrir a la promoción de un recurso judicial de amparo a fin de procurar el esclarecimiento de esta situación.

Ante esta medida extrema, dejamos nuestro voto de esperanza para que esta situación pueda resolverse. Deseando que nuestros socios, y también un gran número de rafaelinos, puedan continuar desarrollando diferentes actividades en nuestra pileta climatizada.