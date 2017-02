Dos partidos suspendidos por incidentes

Mientras parece cada vez más difícil que comience el fútbol aunque exista una fecha fijada para el posible arranque, lo poco que se juega en el nuestro país a nivel oficial está contaminado de violencia. Este fin de semana, por la Copa Argentina se suspendieron dos partidos debido a incidentes de distinta índole.

El sábado fue el encuentro entre Huracán de Comodoro Rivadavia y Newbery de la misma ciudad, cuando sólo se habían jugado los primeros cuarenta y cinco minutos e igualaban 1-1. El jugador de Newbery Rodrigo Cárcamo recibió un botellazo en la cabeza y debió ser internado. Por suerte sólo fue para observación y ya se encuentra dado de alta. Según el periódico local El Patagónico, el jugador dijo que "no se acercó nadie de Huracán para consultar cómo estaba". Y relató: "Iba hacia el túnel y veo que un tipo de la platea me tira una botella, no sé si tenía arena o barro, pero si yo no giro la cara me pegaba en la nariz". "En el momento me mareé pero no me quise tirar porque iba a ser peor. Caminé hasta el túnel y me di cuenta que tenía sangre. Me agarró un ataque de ira y un bajón anímico total", siguió el jugador. Luego de 25 minutos de "entretiempo" tras el incidente, el equipo decidió no salir. "Nosotros sólo queríamos que me atendieran y me iba. El árbitro nunca fue a ver si yo estaba bien y si me tenía que ir al hospital. No nos sentimos seguros en ningún momento", explicó Cárcamo.

El segundo bochorno se dio el último domingo en el encuentro entre Kimberley de Mar del Plata y Argentinos de 25 de Mayo, que también debió pararse, pero por distintos motivos al encuentro disputado en Chubut. El diario local El Marplatense informó que los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos se trenzaron a los golpes a los 34 minutos del segundo tiempo, en un encuentro marcado por las protestas y el juego brusco. Finalmente, el choque le fue dado como ganado al “Dragón” de Mar del Plata, que clasificó así a la segunda fase del torneo. El encuentro iba 2 a 1 a favor del local y la ida había sido empate en dos tantos. En el sitio oficial del torneo detallaron que el árbitro decidió la expulsión de seis futbolistas de los de 25 de Mayo y decretó la finalización de la serie. Las expulsiones de Franco Mañas (Kimberley) y Jonathan Lopardo (Argentinos) derivaron en incidentes entre ambos equipos que generaron la finalización del encuentro por parte del Víctor Hugo González, quien echó a otros cinco jugadores del conjunto visitante (Gastón Amarilla, Sergio Nícora, Ignacio Centeno, Jorge Liendo y Diego Rivarola).



GOL DEL BICHI

El delantero Esteban “Bichi” Fuertes marcó el domingo un gol para Escuela Deportiva de Junín de Mendoza, que participa en el torneo Federal C de fútbol, en el empate como local 2 a 2 ante Social Tupungato. Fuertes, de 44 años y sin actividad desde 2013 cuando jugó para Sport Boys de Bolivia, estableció el 1 a 1 parcial a los 15 minutos del primer tiempo, en un partido válido por la segunda fecha de la Zona 1 de la región Cuyo, subregión Mendoza-San Luis. El “Bichi” es el máximo goleador de la historia de Colón de Santa Fe, donde anotó 147 tantos en 302 partidos, y en toda su carrera marcó 246 goles (con el de hoy) en 527 encuentros.