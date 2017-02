Las conferencias de Nishikori y Ferrer Deportes 14/02/2017 Redacción TENIS

En el Buenos Aires Lawn Tennis Club, este lunes, a pesar de la lluvia, se puso en marcha el ATP de Buenos Aires, que se desarrolla sobre polvo de ladrillo y entrega 546.680 dólares en premios. Dos de los mejores jugadores del mundo, como el nipón Kei Nishikori y el español David Ferrer, son candidatos a quedarse con este certamen. Y en conferencia de prensa, donde estuvo presente LA OPINION, los protagonistas brindaron las siguientes declaraciones:



KEI NISHIKORI

-¿Qué tenés que mejorar en tu juego para obtener resultados en polvo de ladrillo?

Después de Australia estuve entrenando en clay en los Estados Unidos, evidentemente tengo que hacer algunos ajustes en mi juego, pero en los últimos tiempos siento que estoy jugando bien y espero empezar a jugar partidos para sentirme mejor.

-¿Qué opinión le merece la actuación de Federer y Nadal y que puede significar para los otros jugadores?

Fue muy bueno verlos a los dos en la final, que pudo haber sido para cualquiera de los dos, para mí resultó duro perder con Federer en Australia, espero poder darlo vuelta y para eso estoy entrenando muy duro para seguir mejorando día a día.

-¿Cuál es tu opinión sobre la organización de los partidos de Copa Davis, habida cuenta que en la primera serie, solo un top ten (Djokovic) estuvo presente?

Para mí fue un tema de calendario, jugar tres o cuatro veces al año me parece que es demasiado, hasta ahora en las últimas series jugué, esta vez el partido era en Japón y eso significaba mucho viaje al principio de la temporada.

-¿Qué podes decir o cuáles son tus sensaciones del fenómeno Nishikori en tu país?

Es un poco extraño, no obstante llevo bien esa presión, aunque no la siento como extra, a lo mejor será porque vivo en Estados Unidos, pero cuando viajo a mi país veo a muchísima gente siguiéndome, creo que es fantástico para el tenis de Japón.



DAVID FERRER

“En el país me siento como en mi casa”. Fue lo primero que dijo el tenista europeo, agregando luego que “estoy muy contento de volver, está claro que con el paso de los años me siento muy feliz de volver y me preparo siempre de lo mejor, quizás sea porque siempre me trataron fenomenal.

-¿Cuál es la realidad de Ferrer, habida cuenta que después de mucho tiempo está fuera de los 10 en el ranking?

Bien, está claro que la realidad estoy en el puesto 25, el año pasado no fue lo que esperaba, pero si sigo jugando es porque considero que puedo hacer un buen papel, ganando algún torneo, ese es mi objetivo y por eso trabajo duro.

-¿Cómo viste el regreso de Nadal en Australia?

Muy bueno para el tenis, Rafa el año pasado estaba jugando bien, era candidato a ganar Roland Garros, después se lesionó la muñeca y ahora volvió con más fuerza que nunca, pero el que más me sorprendió fue Roger, la forma en que jugó, hacía mucho tiempo que no lo veía jugar también, con un tenis más rápido.

-¿La separación con tu entrenador de toda la vida, ¿te afectó mucho?

En el juego no, porque hace cuatro años que no trabajamos juntos, en el 2014 terminé top ten y al año siguiente fue uno de los mejores de mi carrera, en ese aspecto no hubo ningún problema, con Javier llevábamos muchos años juntos y siempre hay un pequeño desgaste y decidimos terminar el vínculo.

-A fin de año estuviste en el país jugando dos partidos de exhibición con Del Potro, ¿con qué sensaciones te fuiste?

Cada vez que vengo, me voy muy contento porque siempre me tratan bien, el ambiente era muy bueno porque no hacía mucho que se había ganado la ensaladera de plata y la gente estaba muy eufórica, contenta.

-¿Tu opinión sobre el circuito para este año?

Jugadores como Thiem, Kirgyos o Zverev tienen gran proyección, de hecho ya están arriba, pero van a ser los jugadores que luego de Federer, Nadal, Djokovic o Murray van a lograr algún gran slam, es bueno para el tenis este cambio generacional y también que persistan los jugadores de la vieja escuela.

-¿Qué tiene Argentina que siempre conseguís muy buenos resultados, será el cariño de la gente?

Un poco de todo, creo que también cuando logré ganar tres títulos seguidos fue porque me agarró en mi mejor momento, el mismo idioma, casi las mismas costumbres, cosas que también influyen, por otro lado acá se vive mucho el deporte y eso a mí me gusta mucho.

-¿Cómo analizás la velocidad de las canchas en el circuito, porque de un tiempo a esta parte se equilibró mucho?

Es difícil, depende de cada pista que sea más rápida o más lenta, pero es mejor esta realidad, porque al final se nota quién es el bueno, antes había especialistas en distintas superficies y esto, al equipararse, hace que los mejores obtengan mayores resultados.

-¿Tenés una opinión formada sobre la vuelta de Del Potro y si crees que les puede disputar mano a mano con los de arriba?

Es una realidad, el año pasado volvió después de las lesiones y este año lo puede volver a hacer, todo dependerá si se puede mantener sin lesiones.