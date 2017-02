Barraza: “ganamos merecidamente”

Ben Hur pudo vencer a Belgrano de Paraná 2 a 1 en el partido de ida de la segunda fase regional de la Copa Argentina. Fue un partido muy difícil para el Lobo, que debía ganar para jugar con algo de tranquilidad el partido de vuelta mañana en la capital entrerriana. Acerca de este primer partido, Gustavo Barraza, el DT de la BH, remarcó en diálogo con la prensa local que “creo que no hubo otro equipo que le haya generado tanto a Belgrano como lo hicimos nosotros. De todos modos, seguimos sufriendo en las pelotas paradas, pero el rival también tiene sus méritos, que tiene gente alta y un hombre que le pega bien a la pelota como Fernández. Más allá de esto, merecíamos hacer 1 o 2 goles más en esa primera parte, porque las situaciones las creamos. En el segundo tiempo pudimos manejar la pelota y el juego se hizo más trabado, parejo y peleado por diferentes motivos. No se cuáles, pero se dan partidos peleados, luchados. No obstante, fuimos justos ganadores y merecimos hacerlo como mínimo, por un gol más”. Luego, el Negro se mostró contento pos los goles de Emir Izaguirre, el delantero que llegó para convertir y que está pagando con goles su confianza. “Por el esquema que utilizamos, el 4-2-3-1, Emir se tiene que tirar un poco atrás para jugar porque tiene buena técnica. Y a Weissen lo dejamos un poco más arriba. Y cuando Matías González, que maneja bien el balón, se junta con ellos y con Palma, hacen cosas interesantes. Y les doy mucha libertad a ellos en la parte ofensiva, pero también te dan una mano para marcar. Hoy se corre y se marca mucho más, aunque no me gusta. Ellos hacen varios torneos que vienen jugando juntos y se conocen muy bien. Está bien trabajo y es difícil de entrarle. Igual, estoy conforme porque pudimos crear y convertir”. Acerca de lo que debe se mejorar, sobre todo en defensa, Barraza acotó que “tuvimos muchos cambios en la última línea en los últimos tiempos. Y el tiempo de trabajo es poco y la lluvia también nos perjudicó como para poder corregir algunas falencias, como la marca, el retroceso y las pelotas paradas. Pero es lo que hay, está armado así y no quiero quejarme. Por momentos, pudimos controlar bastante bien a Flores y Chiavarini, que son dos delanteros importantes. En líneas generales, hemos mejorado algo, pero tenemos que seguir corrigiendo errores. Este es un partido duro de 180 minutos, donde ganamos el primer tiempo. Ahora tenemos que defender r la ventaja que sacamos en Paraná”.



TERNA DE PERGAMINO

El Consejo Federal designó ayer a una terna pergaminense, encabezada por Alejo Cid, para impartir justicia este miércoles desde las 17 en Paraná en el partido de vuelta entre Belgrano y Ben Hur. Justamente, con la cabeza en la revancha, los jugadores titulares del elenco rafaelino realizaron este lunes trabajos regenerativos. En relación al probable 11 inicial, habrá que aguardar por la recuperación definitiva del defensor Nicolás Besaccia, quién arrastra una molestia en la clavícula que le impidió jugar el domingo, siendo reemplazado por Ezequiel Kinderknecht. El resto serían los mismos que arrancaron el duelo ante el Mondonguero.

En tanto, este martes, desde las 18, por esta misma llave, jugarán Barracas de Colón (0) y Camiones de Luján (4) el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa. El que pase se enfrentará al vencedor de la serie entre rafaelinos y paranaenses, quienes definirán de local en la tercera fase.