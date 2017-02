Rechazan baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar de la Iglesia Católica volvió a rechazar ayer la idea del gobierno nacional de bajar de 16 a 14 la edad de imputabilidad de los menores, al considerar que se trata de una "solución inmediata y cortoplacismo".

Al analizar el tema, la Iglesia reclamó "crecer en la corresponsabilidad en todos los sectores de la sociedad".

La institución se expresó de esta forma a través de un documento denominado "Imputabilidad: ¿bajar la edad o subir la corresponsabilidad?", en el que asegura tener una mirada "reflexiva" desde el magisterio del papa Francisco.

"En lugar de bajar la edad (solución inmediatista y de cortoplacismo) hay que crecer en la corresponsabilidad en todos los sectores de la sociedad", evaluó la comisión.

En el documento, la Iglesia pidió: "Acompañemos a nuestros niños y adolescentes a vivir sus etapas de crecimiento, en un contexto familiar sano y seguro".

"Los argentinos somos buenos e ingeniosos en muchas materias, ¿lo seremos en nuestra corresponsabilidad? Es nuestro deseo, nuestra esperanza y nuestro futuro como nación", subrayó en un comunicado.

A la vez, la comisión episcopal propuso "mejorar los institutos de menores" para que "no sean escuelas del delito".

Según señalaron los prelados, "seguirá habiendo lamentablemente" delitos perpetrados por menores.

En ese sentido, consideraron que "es tiempo de mejorar los Institutos de Menores, que no sean escuelas del delito, sino espacios de contención, educación y de reinserción social".

La Iglesia se expresó así luego de que el gobierno de Mauricio Macri instaurara el debate por la baja de la edad de imputabilidad, que espera llevar de los 16 actuales a los 14 años.

A principios de año, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) afirmó que no se puede "convertir a los chicos infractores en casi enemigos sociales".

"No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley en casi enemigos sociales", sostuvo la Iglesia argentina a través de un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia.