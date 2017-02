No habrá descensos masivos Deportes 14/02/2017 Redacción FUTBOL DE PRIMERA

Es algo que tenía preocupado a muchos hinchas de distintos clubes que compiten en Primera División. Es que se hablaba que podía haber un sistema de "descensos masivos" en la máxima categoría, para dejar atrás el sistema de campeonato de 30 equipos para regresar a un número más acorde, de 22.

Pero según declaró ayer Nicolás Russo, presidente de Lanús, la cosa no será de ese modo.

"Desde hoy y hasta el año 2020, habrá 4 descensos y 2 ascensos en primera División hasta llegar a 22 equipos", confirmó Nicolás Russo en diálogo con Radio Rivadavia, luego de una reunión entre dirigentes de los clubes y representantes del gobierno nacional en la Casa Rosada.

Pese a que hay una intención de que la pelota vuelva a rodar el 24 de febrero, todo indica que la fecha será el 3 de marzo. ¿De dónde saldrá este dinero? El presidente de Lanús también se refirió a este tema. "El Gobierno aportaría $ 350 millones, los Sponsors $ 40 millones y la TV los restantes 140 millones", dijo.



Hoy, Champions. Tras prácticamente dos meses sin actividad, la UEFA Champions League está lista para volver a la acción. La competencia de clubes más prestigiosa del mundo abre el telón de los octavos de final con dos partidos para la jornada del martes, los cuales se disputarán en simultáneo (16:45): PSG vs Barcelona (ESPN 2, DirecTV 623, 1623HD) y Benfica vs Borussia Dortmund.