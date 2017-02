Momento poco feliz de una actriz

Ganadora de un Martín Fierro y Premios Ace, con una extensa trayectoria en telenovelas y ficciones (más de 40), sobrepasando las 30 obras de teatro, y un poco más de 40 filmes, Soledad Silveyra se transformó en 2014 en una de las jurados de "ShowMatch", siendo muy resistida por sus compañeros desde el comienzo.



Hoy su presente no resulta feliz. El 11 de enero, estando de vacaciones con su familia en Punta del Este, debió ser internada de urgencia. Si bien no se conocieron muchos detalles, trascendió que la rubia había sufrido una fuerte caída que le provocó un traumatismo lumbar y fue trasladada a nuestro país para continuar con el tratamiento correspondiente.



Según da cuenta Crónica en esta jornada, si bien en 2016 la actriz vivió polémicas situaciones al puntuar a los bailarines del certamen televisivo que conduce Marcelo Tinelli, no esperaba recibir la dura noticia de una baja en el jurado, que de cinco se reducirá a cuatro jueces.



Al respecto, pese a que no fue muy detallista expuso su teoría sobre el motivo de su baja, diciendo "tal vez no soy una gran productora de peleas. Ese no es un lugar que me genere demasiado placer".



Sin embargo, para la artista este momento de crisis puede significar un paso hacia adelante. "Tengo ganas de afinar un poco la actriz. Estoy preparando un texto con Lito Cruz. Me pareció un proyecto chiquito, no pretencioso y tengo ganas de prepararlo", argumentó sobre el tema.