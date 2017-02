En Fraga fue cosechado girasol dentro del agua Locales 13/02/2017 Redacción Ocurrió en un campo de 66 ha cubierto por 40 centímetros de agua. El rinde fue de 22 quintales la hectárea. Se utilizó una cosechadora de pequeña dimensión, equipada con gomas especiales.

Ampliar FOTO GENTILEZA D. BELFIORI EN ACCION. La cosechadora levantando las tortas del girasol.

Tiempos realmente complicados vienen afrontando los productores agropecuarios de nuestra región, más precisamente del centro-oeste santafesino, en distrito del departamento Castellanos, donde se acumula una enorme masa hídrica, habiendo quedado totalmente fuera de utilidad el canal Vila-Cululú, desbordado en toda su traza por ese sector, y además, por la cantidad de canales, tapones y desviaciones que se han ido haciendo, cada uno tratando de proteger o salvar en parte lo suyo, en desmedro de los demás.

Hoy los productores deben agudizar su ingenio tratando de salvar lo poco que les va quedando en sus explotaciones, siendo los más seriamente afectados los tamberos, ya que no sólo deben continuar alimentando sus planteles, sino que en muchos casos haberlos llevados a otros campos con mayor altura, habiendo perdido también un número importante por la mortandad provocada por el agua, ya que las vacas no pueden echarse, permaneciendo paradas hasta que caen por agotamiento. La producción se ha resentido al extremo -lo que está sintiéndose fuerte en las industrias lácteas cercanas-, y además con precios que oscilan en 4,50 pesos y que no alcanzan a equilibrarse con los costos, que son estimados en 6 pesos.

Las pasturas y la agricultura también han tenido un fortísimo golpe con esta adversidad del agua, aunque algo logra rescatarse. Como en el caso que nos ocupa, de una explotación de 66 hectáreas ubicada sobre el costado de la ruta 70, en el distrito Coronel Fraga, donde la semana pasada fue cosechado el girasol a pesar de estar cubierto el campo por unos 40 centímetros de agua.

El rinde fue de 22 quintales la hectárea, considerado bueno a pesar de toda la adversidad sufrida, debiéndose decir que de no haberse producido este fenómeno climatológico, se confiaba en lograr rindes muy por encima de los 30 quintales.

El levantamiento del girasol se pudo concretar al ser utilizada una cosechadora pequeña, marca John Deere 1.175, de mucho menor peso que las unidades grandes que terminarían encajadas en el barrial, poseyendo doble tracción y equipada con 4 gomas de las denominadas flotantes siendo las traseras de mayo tamaño, lo cual le permitió desarrollar la tarea con bastante efectividad, levantándose la cosecha en el término de 3 días.

Digamos que esas 66 hectáreas fueron arrendadas por la familia propietaria, a porcentaje de lo cosechado, y aunque el rinde -dentro de toda la adversidad- no fue el esperado, alcanzó igualmente para afrontar parte de los gastos.

Este tipo de sucesos, como este de cosechar con el agua llegando a la mitad de la altura de las plantas de girasol, constituyen toda una curiosidad, que sorprende no sólo a quienes están realizando las tareas y los directamente involucrados, sino también y aún mucho más, a quienes transitando por el lugar pueden observar una situación tal como la descripta.

Es de esperar, que esta vez vaya en serio y se hagan las obras que corresponden para que los efectos de las inundaciones dejen de resultar tan graves, y si es posible llegar al ideal de evitarlas en el futuro. El agua va para el bajo, siendo una premisa indiscutible, pero también es cierto que toda la masa hídrica de la provincia de Córdoba viene hacia esta zona, donde miles de hectáreas parecen haberse convertido en una laguna de retardo, cumpliendo funciones de esa naturaleza.

OTROS CASOS

Por supuesto que este que relatamos no constituye una excepción, aún siendo algo excepcional, pues son muchos quienes deben agudizar su ingenio para lograr rescatar parte de sus cosechas, y de tal manera hacer que las pérdidas sean menores, lo que de todas maneras es apenas un pequeño paliativo para las nefastas consecuencias de estas reiteradas inundaciones que están sufriendo los campos de esta región.