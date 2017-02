La difusión de las escuchas es responsabilidad de Macri Nacionales 13/02/2017 Redacción Aseguró el ex director de la AFI Parrilli, quien además calificó a Lorenzetti como "cómplice" de esa filtración.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli aseguró ayer que la difusión de escuchas de conversaciones que mantuvo con la expresidenta Cristina Kirchner "es responsabilidad directa" del presidente Mauricio Macri, al tiempo que calificó al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, como "cómplice" de esa filtración.

"Yo quiero ser claro. Esto es responsabilidad directa del presidente Macri y de su ministro de Justicia, Germán Garavano, con la complicidad de los medios de comunicación, funcionarios judiciales y la AFI. Esto está siendo monitoreado permanentemente por el presidente Macri. Están haciendo espionaje", sostuvo el exsecretario general de la Presidencia.

En diálogo con Radio 10, el dirigente kirchnerista advirtió que se vive en "un mundo de espionaje político" y cuestionó al presidente del máximo tribunal y al titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, quien junto a su par de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, se encuentran a cargo de la Dirección de Captación de Comunicaciones.

"Si Lorenzetti e Irurzun no dejaron trascender los audios, fueron cómplices. El responsable de garantizar la confidencialidad es Lorenzetti", resaltó Parrilli.

Y agregó: "Lo que intentaban hacer era escuchar a la ex presidenta, un espionaje contra ella. El responsable es Mauricio Macri, que tiene antecedentes de ser un escuchador serial".

Finalmente, el ex-Señor 5 consideró que el objetivo de las escuchas y la filtración de los audios es "la impugnación de la candidatura" de la líder del Frente para la Victoria, Cristina Kirchner.

"Actúan como los grupos de tareas de la dictadura. No nos hacen desaparecer, pero buscan eliminarnos políticamente ligándonos a los peores crímenes, como el narcotráfico y el atentado a la Embajada de Israel. Nos quieren ver presos. Este Gobierno debe terminar con la persecución política", concluyó el exdirector de la AFI.