Germán Mateo, el acróbata que surca el cielo de Rafaela

FOTO LA OPINION EN LA TIERRA. Germán con el avión Experimental en un hangar del Aero Club. EN EL CIELO. Hombre y máquina vuelan sobre los campos aledaños a Rafaela.

Germán Mateo se define como un apasionado de la aviación... y también de la acrobacia. Por si hiciese falta, lo remarca en el comienzo del diálogo informal, que en la tranquilidad de un atardecer rafaelino, mantiene con LA OPINION.

"No era necesario que me lo comentés... es algo que me quedó bien claro desde el primer contacto", le dije, antes de iniciar el traslado que nos llevó desde el ingreso principal al Aeródromo de Rafaela hasta los hangares ubicados sobre bulevar Hipólito Yrigoyen.

Después, claro, la entrevista fue tomando "altura" a medida que íbamos avanzando sobre temas específicos de la actividad, que para Germán se transformó en una profesión, ya que como él mismo lo expresa, "es mi medio de vida".



- ¿Hubo alguna razón especial que haya despertado tu interés por los aviones?

- Sinceramente, no tenía antecedentes familiares, pero creo que a los 10 años ya soñaba con ser piloto de aviones, algo que difícilmente tenga una explicación lógica, porque la mayoría de los chicos, a esa edad, se inclinan por otras disciplinas más populares; un vecino me invitó para acompañarlo al Club de Planeadores y lo ayudé en algunas tareas... creo que ahí empecé a sentirme más cerca de una actividad que me atrapó definitivamente.



- ¿Qué recordás de tu primer vuelo?

- Jamás me voy a olvidar de esa experiencia, que fue maravillosa; fue con uno de los aviones del Aero Club y con quien luego fue mi instructor, Carlos Girola, del que tengo el mejor recuerdo; después de ese vuelo de bautismo, me propuse alcanzar diferentes objetivos, siempre con un esfuerzo y una dedicación total, porque es la única manera de seguir creciendo.



- ¿Qué tiempo demandan los cursos?

- Es muy variable y depende de la experiencia que el alumno vaya acumulando en las horas de vuelo, pero en general, para recibirte de piloto profesional tenés que cursar unos cinco años, como cualquier estudiante de una carrera universitaria.



- ¿Cuál fue tu sensación cuando volaste solo por primera vez?

- Muy linda, la venía esperando y sabía que estaba preparado como para hacerlo; mi primera experiencia fue con un planeador y la disfruté muchísimo; más adelante, ya como piloto de avión, pude hacer realidad otro sueño, pero siempre tenía presente hacer acrobacias; en Rafaela, lamentablemente no había material para dedicarme a esa especialidad.



- ¿Ahí te planteaste la necesidad de construir tu propio avión?

- Era la única opción y empecé con el proyecto, hasta llegar a tener mi propio avión, que hoy estoy utilizando para desarrollar esa modalidad; en nuestro país, sin duda, hay muy buenos acróbatas, pero los mejores del mundo están en los Estados Unidos y con algunos tuve el privilegio de volar, algo que me ayudó bastante en mis comienzos.



- ¿Estás trabajando actualmente como piloto?

- Sí, para una empresa local con un Cessna bimotor de ocho plazas, como piloto corporativo, junto a un colega de Santa Fe; eso me permite vivir de mi profesión y soy un agradecido; es obligatorio realizar cursos de perfeccionamiento, los que generalmente se realizan en los Estados Unidos, como así también renovar la licencia con una frecuencia determinada.