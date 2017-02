SanCor Bebé pasa a manos británicas Sociales 13/02/2017 Redacción Leer mas ...

El gigante de la limpieza Reckit Benckiser adquirió por U$S 16.700 millones a Mead Johnson, que en la Argentina es dueña de la marca de nutrición infantil. No solo los traspiés políticos dan lugar a chistes en las redes sociales. Hoy, luego de que se anunció la compra de Mead Johnson, el fabricante de alimentos para bebés, por parte del gigante de la limpieza Reckitt Benckiser, que tiene entre sus productos estrella los preservativos Durex, muchos hacían bromas sobre la "complementariedad" de los rubros entre las dos compañías.

La unión de dos firmas de rubros tan dispares también se dará en la Argentina, donde Mead Johnson es dueña de la mayoría de SanCor Bebé, la marca de leche y alimentos para niños que creó la láctea argentina y que cedió en su mayoría a la firma norteamericana hace unos años.

Ahora, SanCor Bebé pasará a manos británicas. Ese es el origen de Reckitt Benckiser (RB), que elabora productos sanitarios de consumo masivo, entre ellos (además de los preservativos Durex), los limpiadores Vanish, Woolite y Harpic. La empresa anunció la compra de Mead Johnson por U$S 16.700 millones, especializada en nutrición infantil. Si se incluye su deuda, Mead Johnson está valorada ahora en U$S 17.900 millones. RB, con sede en Slough, es cuatro veces mayor que Mead Johnson y su compra le permitiría diversificarse en mercados en crecimiento como Estados Unidos y Asia y no depender tanto de Europa

En el mundo, RB también es conocida por los ambientadores Air Wick, los analgésicos Nurofen, las pastillas para la garganta Strepsils o el limpiador Dettol. "La compra de Mead Johnson representa un paso importante en la aventura de RB como líder de productos sanitarios de gran consumo", dijo el director general del grupo británico, Rakesh Kapoor. Mead Johnson, con sede en Illinois, cotiza en la Bolsa de Nueva York. Fabrica leche infantil bajo la marca Enfamil y suplementos alimenticios con el nombre de Sustagen. La compra todavía tiene que ser aprobada por los accionistas y las autoridades de regulación pero los directorios, que ya dieron su visto bueno, esperan que pueda concluir antes de que acabe el año.