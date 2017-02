Atlético viaja a Corrientes Deportes 13/02/2017 Redacción PRIMERA DIVISION

Ampliar FOTO EPOCA “MALEVO”. El ex Atlético es nuevo refuerzo de Boca Unidos.

Luego del amistoso del viernes en Paraná, con derrota por 3 a 1 ante Patronato, el plantel de Atlético de Rafaela, después de haber descansado durante el fin de semana, partirá este lunes al mediodía rumbo a Corrientes, donde disputará dos juegos más de preparación. El equipo de Juan Manuel Llop será parte del cuadrangular ‘Copa de Verano’ que es organizado por Boca Unidos y del que también participarán Crucero del Norte y Patronato. El debut de la ‘Crema’ en dicho certamen será mañana desde las 21:30 ante el conjunto local y en primer turno se enfrentarán los otros dos elencos. Los dos ganadores jugarán el jueves en la final y en primer turno (19 hs) lo harán los dos perdedores. Posteriormente, la Crema regresará a nuestra ciudad para continuar con los trabajos y si bien se esperaba que el torneo se reinicie el primer fin de semana del mes de marzo, todo hace suponer que no será así y se podría demorar algunos días más el comienzo del certamen. Por el momento, Atlético tiene programado un juego amistoso ante Atlético Paraná en el estadio Monumental para el sábado 25 de febrero. Por otro lado, Facundo Soloa, Emiliano Romero y Lucas Pittinari, que se recuperan de diferentes lesiones, no viajarán hacia la provincia mesopotámica y trabajarán toda la semana en el predio del autódromo, buscando su mejor recuperación física y puesta a punto.



El “MALEVO” EN BOCA

El Club Boca Unidos, el primer rival de Atlético del cuadrangular, presentó en los últimos días al ex jugador de River, San Lorenzo e Independiente, Osmar Ferreyra, quien se sumó al equipo que se prepara para afrontar la segunda mitad del torneo de la Primera B Nacional. Ferreyra, de 34 años, quien también vistió los colores del elenco rafaelino en Primera División hace un par de temporadas, tuvo su último paso en el fútbol de Grecia donde jugó para el Panaitolikos. Si bien su último partido oficial lo disputó el 18 de diciembre, aclaró que se encuentra bien físicamente. En tanto, en lo deportivo, el elenco que conduce Federico Domínguez viene de disputar un amistoso el último miércoles ante Chaco For Ever, donde igualó 2 a 2, con goles de Carlos Ross y Martín Fabro. El equipo correntino alistó en ese ensayo a Juan Marcelo Ojeda; Rolando Ricardone, Fernando Alloco, Marcelo Ortiz y Alejandro Villoldo; Mateo Ramírez (Leonel Ríos), Diego Sánchez Paredes y Martín Fabro; Gonzalo Ríos, Cristian Núñez y Carlos Ross.