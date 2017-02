La lluvia postergó todo Deportes 13/02/2017 Redacción TENIS

Toda la programación de este domingo fue suspendida por la organización del ATP 250 de Buenos Aires debido a las lluvias intensas, por lo que no se pudieron disputar cuatro encuentros. Además, se conoció que hoy debutará Leonardo Mayer. El correntino (142º del ranking mundial) jugará este lunes en la cancha principal del Buenos Aires Lawn Tennis Club en el tercer turno, no antes de las 18:45, ante el portugués Gastao Elías, actual 47º del mundo.

El clima volvió a robarse el protagonismo en una competencia de tenis en la Argentina. Así como el último diluvio había obligado a postergar un día la definición de la serie de Copa Davis frente a Italia, las fuertes lluvias de este domingo hicieron que se deba suspender los cuatro partidos programados de la ronda de clasificación para el cuadro principal del ATP de Buenos Aires.

Los mismos, fueron reprogramados para este lunes (comenzarían a las 10). Entre estos duelos, aparece el que deben disputar Máximo González y Guido Andreozzi, para sumar un noveno tenista argentino al cuadro principal. Los otros encuentros que no pudieron disputarse durante la jornada del domingo son: Rogério Dutra Silva (Brasil) – Joao Souza (Brasil); Josef Kovalik (Eslovaquia) – Rubén Ramírez Hidalgo (España) y Dusan Lajovic (Serbia) – Alessandro Giannessi (Italia). Federico Delbonis, Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Horacio Zeballos, Carlos Berlocq, Guido Pella y Renzo Olivo son los argentinos que ya se encuentran en el cuadro principal de la competencia. El Argentina Open es un ATP 250 que se jugará sobre las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, con 546.680 dólares en premios.