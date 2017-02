Por la ventana al Mundial Sub 20 Deportes 13/02/2017 Néstor Clivatti Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO CLAUDIO UBEDA. Salvó la ropa con la clasificación agónica del Sub 20 al próximo Mundial.

El seleccionado Sub 20 estará en la próxima edición del Mundial a disputarse en Corea del Sur del 20 de mayo al 11 de junio después de un sinuoso recorrido por la geografía ecuatoriana.

Los más optimistas, acaso familiares de Claudio Ubeda y de algunos jugadores, se golpearán el pecho por el deber cumplido y otros, la gran mayoría después de un análisis inspirado en el sentido común, seguiremos ratificando que con las escasas virtudes de este ciclo, dicha clasificación ha sido un milagro deportivo.

Es cierto que nos hemos acostumbrado a la banalización de los combinados de juveniles luego de saborear la gloria durante muchos años y que eso evidentemente nos ha dejado negro el paladar, pero no es menor que estos tiempos de vacas flacas se correspondan con la falta de planes estratégicos respaldados por el conocimiento y los antecedentes de quienes los ejecutan.

Esta observación no hace foco exclusivamente en el predio de Ezeiza, en todo caso, el deterioro de ese tejido virtuoso es un agravante de una situación de crisis estructural en casi todo el territorio nacional. Son alarmantes las falencias en los fundamentos técnicos de la mayoría de los jóvenes jugadores y mucho más delicado, las carencias de comprensión del juego y del reglamento.

Por lo tanto y sin que esto describa a todos pero sí a una gran mayoría, el material con el que se puede contar para disputar estos torneos internacionales es el reflejo de esta decadencia que le pone un freno de mano al optimismo y relega chances de recuperar posiciones de vanguardia en una franja etaria donde no hace mucho tiempo se reinaba de manera indiscutible.

Argentina, que jugó frente a Venezuela el mejor partido de los 9 disputados en el Sudamericano de Ecuador, debió penar pese a la cómoda victoria para confirmar su pasaporte al Mundial de una forma casi surrealista.

Los jugadores y el resto de los integrantes de la delegación, agrupados en una de las tribunas del estadio "Atahualpa" de Quito, vivieron de manera estresante el desarrollo y el final del partido entre colombianos y brasileños, cuyo resultado fue decisivo para esta impensada clasificación.

Dejar en manos de un seleccionado ya eliminado frente a una potencia como Brasil la resolución de tal dilema, no despertaba muchas ilusiones; sin embargo el fútbol destruyó una vez más pronósticos y suspicacias. El equipo que dirige Rogerio Micale, entrenador que llevó al Sub 23 a ganar por primera vez el Oro Olímpico en Río, ahora ni siquiera supo quedarse con uno de los 4 cupos de este campeonato y será, por lo tanto, la tercera vez que Brasil no dispute un certamen mundial.

Es decir, las dos potencias de nuestro continente, llegaron a la última jornada tambaleantes y desacreditadas. Casi como quien arroja una moneda al aire; así se definió el futuro deportivo, sin que por ello el presente del fútbol argentino nos deje de abrumar.

Cuando se llega a la meta trazada,también hay que buscar las razones que impidieron ejecutar con mejor precisión el plan. La Argentina tuvo varias aristas que determinaron quedarse muchas veces vacía. La formación varió nombres y sistemas, pero las soluciones fueron pasajeras. Los errores, la inmadurez lógica de la edad, que sólo un puñado de futbolistas tuviera roce profesional, también atentaron contra las posibilidades de ofrecer un recorrido menos angustiante para ser parte de la cita en el continente asiático.

La expulsión de Belmonte, después de una fortísima falta sobre Bentancur, rompió el partido con Uruguay; una sucesión de equivocaciones terminó en el penal con el que Brasil se adelantó 2-1; un pase comprometido de Ascacibar a Foyth generó la acción con la que Ecuador sacó ventaja. Pequeñas instancias que torcieron el destino de algunos juegos y que por la concentración no asomaron con la Vinotinto.

Varios dibujos tácticos plasmó Ubeda para corregir y mover piezas que le dieran juego. Del 4-2-3-1 del debut a todos los logaritmos posibles. Sostuvo nombres fijos como Foyth, Ascacibar, Mansilla y Lautaro Martínez -autor de los dos goles a la Vinotinto- y alrededor de ellos hubo satélites que ofrecían señales y más tarde desaparecían: Barco no fue el conductor imaginado; Conechny no marcó diferencia cuando saltó desde el banco de suplentes y el único que arrancó de atrás y se ganó un espacio fue el goleador Torres. Con Venezuela, Zaracho, Rodríguez y Pereyra, mostraron que eran alternativas, a pesar del poco rodaje.



FRUSTRACION DE

RAMIRO MACAGNO

El arquero de Atlético de Rafaela, se ganó la confianza de Claudio Ubeda en el proceso de preparación y fue ratificado como titular en toda la fase de clasificación y también en el primer partido de la ronda final ante Uruguay; sin embargo luego de esa derrota pesada frente a quien se convertiría en el campeón del torneo, el técnico decidió relegarlo al banco y jugársela por Facundo Cambeses. El pibe de Banfield, al igual que Macagno, no logró mostrarse sólido, sufriendo además un traumatismo de cráneo en el encuentro frente a Brasil que le impediría jugar contra la Vinotinto. Allí se abriría otra chance para el arquero cordobés, pero un cuadro febril obligaría a que Ubeda pusiera de titular a Franco Petroli, utilizando de esta manera, las tres piezas en el arco argentino. Inédito.

Muchas preguntas para el futuro inmediato, casi todas sin respuestas, empezando por el elemental cuestionamiento al jefe de grupo. Claudio Ubeda es un hombre idóneo para estos desafíos? En AFA, por ahora, es un tema menor.