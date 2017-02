AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 13/02/2017 Redacción Leer mas ...

Leatherman: una idea exitosa



PINZA PLEGABLE LEATHERMAN. Utilidad y calidad en poco tamaño.



Invitado por “Angel Baraldo SA” - uno de los mayores importadores del país en el rubro aire libre - vino al país Tim Leatherman inventor de la herramienta multiusos que lleva su nombre y que es una de las más vendidas en el mundo. Estuvimos presentes en la presentación de Tim y charlamos con él. La gran historia de Tim Leatherman arranca en 1976 cuando junto a su esposa decide recorrer por sus propios medios Europa. Con pocos dólares en el bolsillo su presupuesto solo le alcanzó para comprar un viejo Fiat 600. Tantas veces se le rompió el Fiat que al regreso pensó que debía diseñar una herramienta múltiple muy pequeña y que posea por sobre todo una pinza y alicate.

Luego de probar distintos diseños (todos muy caseros, en cartón y madera, y confeccionados en su garaje) al cabo de tres años consideró que había llegado a un diseño que lo convencía. Intentó venderlo a fábricas de navajas y herramientas pero no tuvo éxito. Luego intentó con distribuidoras de productos de aire libre y tampoco tuvo éxito. Escribió cientos de cartas ofreciendo su invento pero nunca nadie le respondió. Recién en 1983 recibe un pedido de 200 pinzas plegables de parte de “Cabela’s” el mayor distribuidor de productos de caza, pesca y camping. Tim pidió un plazo de seis meses para su entrega pero no había alcanzado a entregarlas cuando la empresa le encargó 700 más porque las primeras ya estaban vendidas. Luego en pocos meses las ventas se multiplicaron y en 1985 la venta fue de 2.000.000 de pinzas. Hoy fabrica cerca de 8.000 pinzas por día de sus más de 50 modelos, uno para cada necesidad.

Las pinzas plegables Leatherman tienen pinza y alicate pero además, hojas de navaja de distinto tipo, destornilladores de distintos tipos, afiladores, llaves hexagonales, tijera, sierra y un largo etcétera; todo en un tamaño que no supera los 15 cm de largo y los 6 cm de ancho y muy bajo peso. Además todas las herramientas tienen 25 años de garantía y una fortaleza increíble.

Las herramientas Leatherman son fabricadas en su totalidad en Portland – Oregon – lugar de residencia de su inventor. Actualmente estas pinzas han sido copiadas por las grandes firmas de outdoors como Victorinox, Gerber, Montagne, fábricas de herramientas como Bahco, Stanley y muchas fábricas chinas, pero la original sigue siendo Leatherman. Hoy Leatherman además de sus pinzas multiusos ofrece una pulsera muy novedosa ya que – totalmente en acero – cada eslabón es una herramienta distinta (llaves hexagonales, destornilladores planos, Philips, Allen, destapadores, cúter, y muchas herramientas más, todas en una pulsera del tamaño de la malla de un reloj. Los productos Leatherman si bien no son baratos tienen un precio que se justifica desde la calidad y durabilidad de la misma. Hoy son objeto de colección y son miles los usuarios que no se conforman con una Leatherman sino que tienen todas las que pueden comprar.



Perros famosos



Por Héctor Espilondo



Cómo habrá sido la fama y popularidad de Lassie que todavía hoy mucha gente sigue llamando a los perros de raza “Collie” con el nombre de Lassie. Originalmente – en la década del ’40 – aparecía en las pantallas dando vida a las aventuras de un perro Collie tricolor en su mayoría negro. Protagonista en un cuento corto de un escritor inglés, posteriormente fue cambiado por otro can de la misma raza pero marrón y blanco con una gran mancha oval de color blanco en su frente. El éxito de Lassie produjo una gran demanda de este tipo de animal lo que no fue del agrado de los criadores de esta raza ya que consideraban al pelaje marrón y blanco como indeseable ya que genéticamente en la raza debía predominar el negro. Lo mismo pasó con los Setter donde claramente el Setter Irlandés se diferenciaba del Inglés por su color (Seguramente los Irlandeses deseaban diferenciarse de sus vecinos no solo por su religión sino hasta por el color de sus perros). Lassie participó en gran cantidad de películas compartiendo la cartelera con afamadas estrellas como Elizabeth Taylor o John Wayne. Hasta actuó en audiciones de radio pero alcanzó su mayor popularidad luego del advenimiento de la televisión en 1954. Si hay alguien que nunca sintió hablar de Rin Tin Tin evidentemente ha visto poco cine y televisión. “Rinti” como familiarmente lo llamaban los yankees existió verdaderamente. La historia cuenta que Lee Duncan – un cabo de la brigada aérea de EE.UU. – durante la primera guerra mundial recogió de las trincheras francesas dos cachorros recién nacidos a los que llamó Rin Tin Tin y Nanette. Al término de la guerra Duncan volvió a su país llevándose sus cachorros pero al poco tiempo falleció Nanette. Duncan había observado que Rinti era muy obediente y sumamente inteligente por lo que lo presentó en un show de habilidades caninas donde llamó tanto la atención que los productores de la Warner Brothers rápidamente lo contrataron. Llegó a filmar 24 películas, tenía su propio programa radial, ganaba mil dólares semanales y estaba asegurado en cien mil dólares. Según cuenta la historia gracias a Rin Tin Tin la Warner Bros se salvó de la bancarrota. Muchas veces le preguntaron a Duncan como lo había entrenado y el respondía que nunca lo había entrenado, que Rinti solo era un perro bien educado. Tenía 14 años de edad cuando este famoso ovejero alemán falleció repentinamente. Está enterrado en París en el cementerio de animales.