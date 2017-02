"Al lado de esto, Báez es Ceferino Namuncurá" Nacionales 13/02/2017 Redacción Pablo Moyano ironizó sobre la polémica por el acuerdo con el Correo.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - En medio de la polémica generada por el acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ironizó ayer sobre los presuntos casos de corrupción en Cambiemos y afirmó que, en comparación, el empresario dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, "es Ceferino Namuncurá".

"Con lo que pasó con los Panamá Papers; con el dinero que se le encontró a la vicepresidenta (Gabriela Michetti), que al final no se supo qué pasó; con lo de (el director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo) Arribas; más el escándalo del Correo, le vamos a tener que pedir disculpas a Báez. Al lado de esto, es Ceferino Namuncurá", sostuvo el dirigente gremial, en alusión al beato de origen mapuche.

En diálogo con Radio 10, el referente sindical advirtió sobre la situación de la empresa de envíos postales OCA y se quejó de un presunto beneficio para la empresa Correo Argentino.

"Camioneros está tratando de salvar una empresa emblemática para nuestro gremio, como es OCA, en la que cerca de 10 mil trabajadores corren peligro de que cierre porque la AFIP le está exigiendo, como corresponde, el pago de 4 mil millones de pesos de falta de aportes", explicó el hijo de Hugo Moyano.

Y, relacionando la situación con el acuerdo entre el Gobierno y la firma que fue propiedad del empresario Franco Macri, agregó: "Esto va derecho a que los trabajadores vayamos a Plaza de Mayo o AFIP, corren riesgo 10 mil puestos de trabajo porque la AFIP está apretando a OCA para que pague los impuestos, y al contrario, se le condona al Correo".

En ese sentido, el dirigente del Sindicato de Choferes de Camiones se quejó de que "si un pequeño comerciante no paga a la AFIP o los aportes, le caen con todo, y estos tipos, que han hecho negociados durante años y se llevaron todo del Estado, por lo menos hubieran tenido un poco de dignidad y pagar el canon que en su momento no pagaban".