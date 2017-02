Ben Hur fue oportuno y sacó ventaja Deportes 13/02/2017 Mario Cabrera En un partido de trámite complicado y parejo, venció anoche en el Parque 2 a 1 a Belgrano de Paraná en los primeros 90’ de la segunda fase de la Copa Argentina. El miércoles se juega el partido de vuelta y a los de Barraza les alcanza con un empate para pasar de instancia. Izaguirre fue la figura y goleador del Lobo.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS MARIO LIOTTA DESDE EL VESTUARIO. Emir Izaguirre celebra su golazo cuando el partido recién se iniciaba. CUMPLIO. Pese a que no convirtió, el “Juani” Weissen fue importante en el ataque de Ben Hur.

Ben Hur volvió a hacer los deberes y lo que le corresponde en esta clase de certamen, que es hacerse fuerte en el Parque y ganar. Anoche, en medio de un trámite realmente parejo, complicado y por momentos “picante”, supo aprovechar sus momentos y su oportunismo para vencer al siempre duro Belgrano de Paraná del rafaelino Daniel Veronesse en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Argentina. Y al igual que en la instancia anterior ante Tiro Federal, viajará a la provincia entrerriana a disputar la revancha con cierta tranquilidad.

Para este encuentro, el Negro Barraza dispuso el ingreso del Mosca Kinderknetch por el lesionado Nicolás Besaccia, que no se pudo recuperar de la molestia en la clavícula, preservándolo para la revancha. Y todo comenzó color de rosa para el Lobo, que en la primera llegada a fondo golpeó justo cuando los dos se estaban acomodando en el terreno de juego. A los 120 segundos de partido, Izaguirre recibió el balón dentro del área tras un centro y luego de que en primera instancia su remate de primera rebotara en un defensor, desde el piso sacó de primera un zapatazo impresionante al segundo palo de Vergara, que nada pudo hacer, para abrir rápidamente el marcador. En ese lapso, el local era más que la visita, ya que tomó la iniciativa, presionando y atacando con profundidad por los laterales, y dominaba las acciones del trámite. Al ratito, Matías González casi convierte el segundo, pero su estupendo remate de tiro libre por arriba de la barrera se fue besando el primer palo del arquero paranaense. Con el correr de los minutos, la BH se fue haciendo dueño del balón en el medio con Daniel González y Pautasso y tras un buen desborde por derecha de Matías González, que ganaba permanentemente, el cabezazo del Mosca le cayó en las manos a Vergara en otra inmejorable chance que el dueño de casa no pudo aprovechar.

Pero de a poco, Belgrano empezó a salir del asedio y a emparejar la lucha en el medio y también empezó a llegar con peligro al área de Cordero. Chiavarini avisó lo que sucedería más tarde con un cabezazo que obligó a una buena reacción del “1” del Lobo en el primer palo. Y tras cartón, una pelota parada ejecutada con precisión por Fernández al medio del área le cayó en la cabeza al propio Chiavarini, que con un “testarazo” letal al primer palo y libre de marcas, dejó estático a Cordero para poner las cosas como al principio.

Después del empate, el juego estaba abierto y se hizo de ida y vuelta. Mati González se perdió increíblemente el segundo al no poder aprovechar una desatención defensiva de la visita, definiendo por arriba del horizontal ante el achique de Vergara. Y tras cartón, el que se lo perdió fue el movedizo Flores para el Mondonguero, que se sacó de encima la marca de Pavetti pero que también definió por arriba cara a cara con Cordero en la puerta del área grande, dejando en evidencia que la última línea del Lobo no estaba del todo firme. Ya sobre el final de los primeros 45’ el que lo tuvo de manera sorpresiva y casi convierte otro golazo fue Marín, que tras una salida fallida de Vergara, definió al palo desde una ubicación bastante incómoda, casi sin ángulo.

El segundo tiempo continuó con la misma tónica, pero los roces, los tumultos y las fricciones empezaron a ser los protagonistas, haciendo que el juego se achate un poco y no se generen peligro en ambas áreas. Las amarillas se empezaron a suceder de un lado y otro ante un árbitro que era un tanto permisivo y que de a poco empezaba a perder el control de las acciones. Ben Hur ya no era el mismo del primer tiempo y empezó a buscar más por arriba que por abajo en medio de un clima complicado, ya que el juego se cortaba constantemente por duras infracciones. Hasta que en una jugada aislada, Mathier habilitó a Weissen por el sector derecho, que dentro del área llegó antes que Fernández, que cometió un claro penal. Y el que lo cambió por gol fue Izaguirre, que con un violento disparo al segundo palo de Vergara, que le adivinó la intención, puso el 2 a 1 en un momento más que oportuno y propicio por cómo se estaba desarrollando el juego.

Después del gol, Ben Hur fue controlando el partido y se dedicó a cuidar la diferencia, resignando casi totalmente el ataque y apostando a algún contragolpe. Mientras que Belgrano no encontró los caminos como para llegar a una nueva igualdad. Así, la BH pudo sacar otra vez una ventaja en su estadio que puede ser decisiva de cara a la revancha del miércoles en Paraná, donde se espera un partido que puede ser similar al de anoche, duro y complicado.