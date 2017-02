Ferrero: "tenemos que tener una agenda de crecimiento" Locales 12/02/2017 Redacción El Presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región señaló que "no podemos sostener una agenda en donde los aumentos de tarifas y aumentos sean centrales. Tenemos que cambiar el horizonte, porque sino esto se va a agravar". Pidió la aplicación de la Ley Pyme, para congelar los incrementos a las empresas.

Ampliar FOTO PRENSA CCIRR RECORRIDA Y PEDIDO./ El lunes le pidieron por la pavimentación del ingreso al PAER.

Andrés Ferrero es el dueño de Deisa y actualmente es el Presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Su hablar pausado y su falta de estridencias no evita que sus posturas sean contundentes.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) dio un panorama de la actualidad, en donde marcó diferencias entre los indicadores económicos y las expectativas.

"El problema mayor que vemos es que la foto que nos dan ciertos indicadores, desde hace un tiempo muy prolongado, nos marcan que los niveles de actividad respecto al año anterior siguen cayendo", dijo.

"Cuando pareciera que hay alguna expectativa de cambio de horizonte, viene un conjunto de situaciones, vinculadas a actualizaciones tarifarias -que pegan tanto en la economía doméstica como la empresaria- y que afectan ese interés de cambiar el horizonte", dijo y marcó que justamente, la revista institucional del CCIRR habla de "salir del laberinto y encontrar el camino".

"No podemos seguir en forma permanente discutiendo aumentos. Aquí hay que dar un compromiso de crecimiento tanto de las economías personales como de las empresarias, porque hace mucho tiempo que Argentina no crece. Y estas cuestiones económicas, tan frías, pegan en lo social también, en cuestiones tan contundentes, como pérdidas de puestos de trabajo. Debería haber un compromiso a nivel global de poner esto en agenda de prioridades", indicó.

Recordó que hicieron reclamos tanto a la EPE como a la Nación por los incrementos en la tarifas. Pero, "es muy raro que haya marcha atrás". "Esto afecta seriamente al aspecto económico, a la reactivación, a las expectativas, al desarrollo, al crecimiento y a la generación de empleo", señaló.

"También hemos pedido que se contemple que a nivel nacional salió una Ley Pyme que, con su adhesión, permitía tener un horizonte hasta finales de 2018, sin generación de nuevos impuestos. Esto hubiera permitido, tal vez, empezar a ver las cosas de manera distinta.

Las cuestiones son múltiples: no terminamos de cerrar un capítulo y ya viene un nuevo aumento", completó.

"Estamos tratando por todos los medios de generar la discusión que permita que los temas de trabajo sean otros. No podemos sostener una agenda en donde los aumentos de tarifas y aumentos sean centrales. Tenemos que tener una agenda de crecimiento, de generación de empleo. Tenemos que cambiar el horizonte, porque sino esto se va a agravar", remarcó.



SOLO UN RECUERDO

El pasado 8 de febrero, se cumplió un año de que aquella "cola de tornado" pasara por el PAER y lo devastara. Ferrero, consultado el estado en que se encontraba en la actualidad el sector, mencionó que "las reparaciones fueron, en su mayoría, rápidas. Hoy las empresas están trabajando como si fuera solo un recuerdo".

También adelantó que en las próximas semanas tres empresas (una de ellas que se viera afectada por aquella tormenta) se trasladarán a nuevas instalaciones. "Vamos a recibir unas 200 personas más a trabajar en la zona. Así que es una buena noticia", dijo.



AREA DE SERVICIOS COMUNES

Una de las novedades del último año fue el inicio de un área de servicios comunes entre el PAER y el Parque Industrial. De acuerdo a Ferrero, la primera etapa, que consistía en un Salón de Usos Múltiples "está muy cerca de terminarse. Está en los detalles (colocación de abertura, de vidrios, etc)".

La segunda etapa incluye "módulos de seguridad, bomberos, servicios de salud, banco y alguna proveeduría" y fue parte del diálogo con el Gobernador (ver aparte). "No solo estamos viendo la posibilidad de que sirva para el sector empresario, sino también para el resto de la ciudad, para evitar ir al centro"