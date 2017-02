La pavimentación de Avenida Perón ronda los $20 millones Locales 12/02/2017 Redacción Leer mas ...

El pasado lunes, el CCIRR le hizo entrega formal al gobernador Miguel Lifschitz del pedido de pavimentación de Avenida Perón, vía de ingreso al PAER. Tras lo cual, junto al intendente Luis Castellano, Diego Turco (APAER) y Andrés Ferrero (CCIRR), recorrió el sector acompañado por el Ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Ferrero destacó que "a la Avenida Perón la consideremos más que un medio de conexión con la ruta 34: para las empresas del PAER pueden ser también la llave de desarrollo para el sector empresario, que a futuro tengan la necesidad de generar sus infraestructuras en Rafaela".

"Le planteamos (al Gobernador) que para las economías empresarias es muy importante, pero está dentro del orden de la inversión que ha hecho la Provincia en el último año. Hubo 5 lugares (Avellaneda, Las Parejas, Las Rosas, Armstrong y Esperanza) que han recibido aportes para los accesos industriales", indicó y también mencionó "los 700 metros iniciales, que hoy tienen ripio, entendemos que tienen un costo similar o inferior a lo que ha invertido en esos otros lugares. Pero nosotros advertimos que era importante pedir por toda la Avenida Perón, (hay otros 500 metros que ya en parte están asfaltados) y entendemos que pueden ser importantes para el desarrollo a futuro, ya sea público como privado".

De acuerdo a sus cálculos, el monto de inversión rondaría "entre los 15 y 20 millones de pesos". Vale destacar que uno de los frentistas, el Parque Industrial, se había reservado la posibilidad de no pagar las futuras obras, por haber donado los terrenos. Motivo por el cual, solo un puñado de empresas deberían afrontar todo el costo.

"Esta zona no es solo empresaria, sino que también está el ITEC, la Aduana, el CENTEC, etc

Quedamos con un avance interesante para que se pueda implementar", completó.