Ben Hur recibe a Belgrano de Paraná Deportes 12/02/2017 Redacción A las 19:30, en barrio Parque, la ‘BH’ se enfrenta ante el conjunto del rafaelino Daniel Veronesse en el partido de ida de la segunda fase del torneo nacional.

Ampliar FOTO ARCHIVO POR UN BUEN PASO. / Ben Hur buscará el mejor resultado en los primeros 90 minutos ante Belgrano de Paraná, en Barrio Parque.

Desde las 19:30, Sportivo Ben Hur competirá hoy en la segunda instancia de la Fase Preliminar Regional Grupo B de la Copa Argentina. Con el envión anímico que significó el triunfo del pasado martes en Rosario ante Tiro Federal el “Lobo” buscará el mejor resultado en este juego de ida ante Belgrano de Paraná.

La ‘BH’ y el equipo del rafaelino Daniel Veronesse vienen de enfrentarse en la pasada definición de play off del torneo Federal B, con igualdad en cero en los dos enfrentamientos, y pasaje en la definición por penales para los de Gustavo Barraza. Esta es otra historia. Los de barrio Parque vienen de eliminar a Tiro Federal con un global de 3 a 0 (1-0 acá y 2-0 allá), mientras que el “Mondonguero” derrotó a Achirense por 2 a 0 (ganó los dos juegos por la mínima).

Para el cotejo de hoy el ‘Negro’ Barraza no confirmó la alineación titular y mantiene una duda. El defensor Nicolás Besaccia, con una molestia en su hombro, trabajó de manera diferenciada y es por esto que se lo esperará hasta último momento. De no llegar su lugar lo ocupará Ezequiel Kinderknecht.

Por el lado del rival, Belgrano, su entrenador tampoco confirmó la alineación inicial aunque se prevé que no realizará demasiadas variantes en relación al XI que viene de enfrentar al elenco de Social Achirense.

Vale recordar que el juego de vuelta y definitorio se disputará el próximo martes en Paraná, desde las 17 hs.



Las posibles formaciones:



Sp. Ben Hur: Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia o Ezequiel Kinderknecht, Ricardo Marín, Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso, Daniel González, Matías González, Gastón Palma; Juan José Weissen, Emir Izaguirre. DT: Gustavo Barraza.



Belgrano de Paraná: Gustavo Vergara; Gabriel Graciani, Julio Salguero, Gerardo Bruselario, Franco Lozano; Juan Manuel Navarrete, Renzo Morato, Alexis Fernández, Exequiel Comas; Franco Chiavarini, Luis Flores. DT: Daniel Veronesse.



Estadio: Barrio Parque.

Arbitro: Darío López (Arrecifes).

Asistentes: Fernando Rolandelli y Rafael Rosselli.

Hora: 19:30