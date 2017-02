Argentina va al Mundial Deportes 12/02/2017 Redacción Con un doblete de Lautaro Martínez superó 2 a 0 a Venezuela y como Brasil no pudo derrotar a Colombia el equipo de Ubeda se clasificó a la Copa del Mundo que se jugará en Corea del Sur.

Ampliar FOTO WEB GRITO DE GOL. / Martínez celebra uno de sus tantos.

Pasó lo que nadie esperaba que pasara: Argentina clasificó al Mundial Sub 20, que se llevará a cabo este año en Corea. La selección de Claudio Úbeda se impuso 2 a 0 a Venezuela y debía esperar que Brasil no le ganara a Colombia. Y eso pasó.

Colombia, que ya estaba eliminado, empató 0 a 0 con Brasil en la última fecha del Hexagonal del Sudamericano sub 20 y, entonces, Argentina clasificó.

Finalmente el arquero de Atlético de Rafaela, Ramiro Macagno, fue al banco de suplentes. Ahora esta clasificación 'complica' de algún modo a la 'Crema' que tendría muy poco al portero en el reinicio del torneo de Primera entre entrenamientos y el Mundial, que será en mayo próximo.

Al cierre de nuestra edición, definían el título Uruguay y el local Ecuador.

Los clasificados son Ecuador, Uruguay, Venezuela y Argentina. Se quedaron sin lugar Brasil y Colombia.

Las chances argentinas se mantuvieron gracias al 2 a 2 agónico sobre Brasil en la penúltima fecha.



Las formaciones:



Argentina: Franco Petroli - Juan Foyth, Cristian Romero, Lisandro Martínez - Joaquín Pereyra (56m Ezequiel Barco), Santiago Ascacíbar, Matías Zaracho - Lucas Rodríguez, Brian Mansilla (51m Tomás Conechny), Marcelo Torres (88m Miltón Valenzuela) y Lautaro Martínez. DT: Claudio Úbeda.



Venezuela: Wuilker Fariñez - Ronald Hernández, Josué Mejías, William Velásquez, José Hernández - Sergio Córdoba (60m Daniel Saggiomo), Yangel Herrera, Luis Ruiz (91m Cristhian Rivas), Yeferson Soteldo - Ronaldo Peña y Ronaldo Chacón (76m Nahuel Ferraresi). DT: Rafael Dudamel.



Goles: 43m y 46m Lautaro Martínez (A).