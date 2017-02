Los despidos en enero: 100% industria nacional Suplemento Economía 12/02/2017 Redacción El primer mes del año tuvo un avance de 0,43%. Las tres cuartas partes de afectados laborales corresponden a la industria, el sector más perjudicado.

Al 31 de enero de 2017, y desde diciembre 2015, se contabilizan 245.466 despidos y suspensiones. Los despedidos ascienden a 205.697 y los suspendidos a 39.769 casos. Dentro de ellos, los despidos del sector privado ascienden a 131.072 y las suspensiones suman 39.739.

El aumento en el mes de enero fue de 3.692 casos, una cantidad sensiblemente menor a la de los meses anteriores. Se destaca que el 98% de los casos (3.617) corresponden al sector privado y sólo el 2% (75 casos) al sector público.

La participación del sector privado en términos de despidos y suspensiones sobre el total tuvo un avance de 0,43 puntos porcentuales en el mes de enero.

Al interior del sector privado se evidencia nuevamente en el mes bajo análisis un incremento en la participación del sector industrial sobre el total de despidos y suspensiones. En el caso de la industria se contabilizan 2.751 despidos y suspensiones adicionales en enero. Es decir, el 75% del total de despidos y suspensiones corresponden a la industria. Si bien la industria se vio aquejada desde el inicio del proceso de expulsión de trabajadores en el mercado de trabajo, es desde septiembre último que se ve particularmente afectada. En los últimos cinco meses, a diferencia del sector público, el sector primario, la construcción y los servicios, la industria continuó con cesantías. Fueron 27.101 trabajadores despedidos o suspensiones en los últimos 5 meses en relación a 37.386 despidos y suspensiones totales para el periodo mencionado (el 72,5% en promedio).

Este proceso se puede percibir con claridad según el detalle de la cantidad de despidos y suspensiones en la industria: 67.802 sumaban en septiembre, 73.248 en octubre, 83.905 en noviembre, 88.015 en diciembre y 90.766 en enero.

LA INDUSTRIA ES

LA MAS AFECTADA

Encabezan el ranking de despidos y suspensiones acumulados desde diciembre de 2015 la rama metalúrgica, con 17.567 despedidos y suspensiones; el sector textil, con 3.752 despidos y 11.820 suspensiones; el sector automotriz con 9.410 bajas laborales (al que deben complementarse 1.514 trabajadores despedidos y suspendidos en y 364 despidos y 1.800 suspensiones en el sector neumático); el sector petrolero con 8.117 casos; electrónica y electrodomésticos, con 5.123 despidos y 2.870 suspensiones de trabajadores y el sector alimenticio con 7.469 despidos y suspensiones. Estas actividades suman el 77% de los despidos y suspensiones entre diciembre 2015 y enero 2016.Los despidos y primario durante el mes de enero no han sido demasiado significativos. En la construcción no se registraron despidos en el mes.

El sector servicios se vio afectado por la caída de la actividad turística, que impactó en despidos y suspensiones en gastronomía, hotelería y algunos comercios de las regiones turísticas. Pero la mayor cantidad de despidos estuvo relacionada con Medios de Comunicación, por los 380 casos de AGR.

ALGUNOS CASOS

En el mes de enero hubo 400 suspensiones, vinculadas a la industria automotriz y a la industria textil. En el caso de la industria automotriz, llama la atención que continúen las suspensiones habiendo sido una de las actividades mencionadas por Cambiemos como apuesta para la reactivación económica. Vale indicar en este sentido, que el propio gremio de SMATA indicó que al menos 600 suspensiones se mantendrían hasta junio de 2018.

Es llamativo que, frente a los 380 despidos de AGR el Ministerio de Trabajo no dictara la conciliación obligatoria. Amichetti, titular del gremio de gráficos, indicó luego de la reunión con el MTEySS “fue un rotundo fracaso”. “Sabor (Secretario de Trabajo) dijo que entre otras cosas no puede dictar la conciliación obligatoria a una empresa que ya adelantó su compromiso de pagar el 100 por ciento de la indemnizaciones”, agregó el dirigente gráfico.

Si bien hubo escasos despidos del sector público durante enero (se concentraron en diciembre último) SENASA en Rio Negro despidió 226 trabajadores que finalmente fueron reincorporados por la lucha gremial. Desde el gremio mencionaron que la metodología aplicada “persigue el único fin de infundir el miedo entre los trabajadores y disfrazar los despidos, justificándolos con mentiras".

San Luis tuvo promoción industrial hasta 2012. No fue el fin de la promoción industrial lo que hizo cerrar empresas. Fue la caída de la actividad. Es decir, reducir los costos de impuestos no garantizan el éxito, pero la política económica puede garantizar el fracaso. El nuevo acuerdo antidespidos, realizado a fines de diciembre, continúa sin dar resultados. Desde el 22 de noviembre en adelante se produjeron 13.291 despidos (además de 400 suspensiones), lo que significa 190 despidos por día. (Centro de Economía Política Argentina).