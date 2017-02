La Provincia tiene a sus propios "barones" Locales 12/02/2017 Redacción Hay intendentes con 20 años de mandato y jefes comunales con 30. Si se promedia, el nivel de recurrencia de mandatos es de 3,56 por localidad. Informe de la Fundación Libertad.

Ampliar FOTO ARCHIVO MARUCCI. Lleva 20 años como intendente de San Jorge.

La Fundación Libertad y la Red Federal de Políticas Públicas conformaron una completa radiografía política del Poder Ejecutivo de las localidades santafesinas. A partir de datos estadísticos tomados del Tribunal Electoral provincial, el informe revela la permanencia en el poder de cada intendente y jefe comunal; además, evalúa el "efecto arrastre" de la lista única, la concentración partidaria en el territorio y la competitividad del sistema político.

Según la investigación, hay 11 intendentes que cursan su segundo mandato, 10 están en su tercer período de gestión, 5 en el cuarto y uno en el quinto. El caso más notorio de persistencia en el cargo es el de Enrique Marucci en San Jorge (departamento San Martín), quien en 2019 alcanzará los veinte años consecutivos como intendente. Lo secundan Carlos De Grandis (Puerto San Martín), José María Pedretti (Roldán), Stella Maris Clerici (Cañada de Gómez), Mario Formento (Recreo) y Camilo Busquets (Ceres): todos transitan por su cuarto mandato.

En 32 comunas el jefe del Ejecutivo está cumpliendo su cuarto mandato, en 15 transita su quinto período, 14 su sexto, 22 su séptimo, 9 su octavo, 9 su noveno, 4 su décimo, 4 su decimoprimero, 4 su decimosegundo, 2 su decimotercero, 4 su decimocuarto y 3 presidentes comunales van por su decimoquinto mandato.

Se destacan las permanencias de Luis Muñoz (FJPV) al frente de la comuna de Garabato (departamento Vera), la de Roberto Giraudo (FPCS) en Larrechea (departamento San Jerónimo) y la de Jorge Rufino (FPCS) en Eustolia (Castellanos). Todos ellos cumplirán en 2017 30 años ininterrumpidos en el poder.

De esto se desprende que la provincia presenta un promedio general de 3,56 mandatos. Si se observa de forma desagregada, los presidentes comunales muestran un promedio de 3,70 mandatos, y los intendentes, 1,95. Si se discrimina por departamentos grandes (más de 15 localidades), los mayores promedios de permanencia están en Constitución (4,89 mandatos). En departamentos chicos la lista comienza con Garay (5,6). El 73 por ciento del total de las localidades de la provincia confirió a sus representantes ejecutivos al menos una reelección.

Respecto a la competitividad del sistema electoral de la provincia, el estudio detalla que el promedio de existencia de dos o más listas en juego en localidades de menos de 2.000 electores es del 70,35 por ciento; en las de entre 2.000 y 15.000 electores es del 91,67 por ciento; en las de entre 15.000 y 50.000 electores y las que superan los 50.000 es del ciento por ciento. De esto se infiere que hasta en las localidades más pequeñas existe un buen grado de participación política.

A ello se le suma el hecho de una alta competencia en base a resultados, en tanto, se corrobora que en las ciudades de más de 2 mil electores, entre el 60 y el ciento por ciento de los casos se da una diferencia entre la lista que ganó y su inmediata perseguidora de menos del 20 por ciento.

EFECTO ARRASTRE

El relevamiento investigó el nivel de "arrastre" en las elecciones entre las categorías locales y provinciales; es decir, si se corrobora alguna vinculación cuantitativa condicionante entre el candidato a gobernador y los postulantes a intendente/presidente comunal dentro de una misma coalición política. La concomitancia entre ambas categorías es exigua. En 11 de los 19 departamentos (el 57,89 por ciento) la vinculación es muy baja, en 2 es baja, en 4 es intermedia y sólo en 2 es alta. Sobre esto cabe mencionar el caso del ex candidato a gobernador Miguel Del Sel (PRO), que ganó en 163 localidades (el 44,90 por ciento del total), imponiéndose (en cantidad de localidades no en cantidad de votos) en 11 de los 19 distritos. No obstante, la cantidad de intendentes y presidentes comunales de su partido que resultaron ganadores es pequeña. En el departamento Rosario, Del Sel se llevó el 41,67 por ciento de las localidades, pero la concomitancia sólo fue del 4,35 por ciento. Unión PRO Federal tiene el control de 11 de las 363 localidades, y no controla más que el 16,67 por ciento de ellas en ningún departamento. En tanto, el Frente Progresista Cívico y Social (FPCS) posee 171 localidades, mientras que el Frente Justicialista para la Victoria (FJPV) logró 140.

ALTO NIVEL DE

PARTICIPACION

Las elecciones generales de la provincia celebradas el 14 de junio de 2015 tuvieron un alto nivel de participación. El porcentaje de electores contemplados en el padrón que efectivamente emitieron su voto fue del 78,31 por ciento. En el plano departamental se corroboran cifras similares. El departamento de mayor participación fue San Javier (84,68 por ciento) y el de menor fue 9 de Julio (74,86 por ciento).

Particularidades: Puerto San Martín no eligió autoridades locales en 2015. Por tanto, el intendente Carlos De Grandis fue reelecto en 2013 y culminará los cuatro años de mandato en 2017. En 2004, Recreo pasó de ser comuna a municipalidad de segunda categoría. Mario Formento cumplió un período como presidente comunal (2003-2005) y luego fue electo intendente, estirando su mandato en sucesivas elecciones hasta hoy. Si bien posee 3 períodos como intendente y 1 como presidente comunal, se le computan 4 mandatos en total. Luis Muñoz (Garabato) murió el 07/05/2016 y Belkis Beatriz Villalba culminará el mandato. (La Capital).

Nota de Redacción: El término "barones" que se utiliza en el título es el que se las adjudica a "los barones del Conurbano", por aquellos intendentes que llevan varias décadas ocupando dichos cargos.