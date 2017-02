El año liguista que se viene Deportes 12/02/2017 Redacción Cambios en lo dirigencial y un torneo con 14 equipos en la Primera A. Preparáte que se viene un año más que movido.

Ampliar FOTO ARCHIVO ¿QUÉ PASARA?. / Aún no hay confirmación de quienes conducirán el fútbol doméstico.

Se viene un 2017 con cambios en el fútbol de Liga Rafaelina. En primer término, desde lo dirigencial, el próximo miércoles 15 de febrero habrá nuevo presidente en lo que significará la salida de Fabricio Poi y gran parte –o toda- de la mesa directiva. Incluso, hasta el momento, no hubo confirmación oficial de ninguna lista presentada para postularse. Luego, pasada la Asamblea, comenzarán las reuniones del consejo directivo y se irán programando, definiendo los diferentes torneos de los tres grupos liguistas.

En la Primera A ya se confirmó que el torneo Oficial comenzará el 19 de marzo. Se espera un gran certamen con la participación de catorce equipos (dos más que en los últimos años). El mismo tendrá la participación de los siete clubes de Rafaela, los dos de Sunchales y también estarán representadas San Vicente, Clucellas, Ramona y los recientemente ascendidos de Frontera y Humberto.

Serán 26 capítulos divididos en Apertura y Clausura, con 13 fechas cada certamen, más las dos finales por el título Absoluto. Si el torneo termina en tiempo y forma se podría realizar un nuevo y petit-torneo antes de cerrar el 2017.

Para la temporada que se viene volverá a estar en juego el promedio, ya que en 2016 no hubo ningún descenso. En 2017, el último perderá la categoría.

Del principal torneo de LRF participarán: Peñarol, Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte, 9 de Julio, Ben Hur, Atlético de Rafaela, Unión de Sunchales, Deportivo Libertad de Sunchales, Brown de San Vicente, Florida de Clucellas, Deportivo Ramona, La Hidráulica de Frontera y Argentino de Humberto 1º.

En lo referido a la Primera B y Primera C, aún no hay fecha cierta de comienzo de año pero sí es sabido que existe un proyecto de llevar a cabo un torneo Inicial entre los dos grupos y que comience el mismo 19 de marzo, que arranca el de la Primera A.