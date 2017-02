Agua en números Editorial 12/02/2017 Redacción Los reclamos contra ASSA aumentaron en relación al verano pasado, pero son muy bajos.

Nos encontramos atravesando un nuevo verano, y convertido en un clásico no sólo en nuestra ciudad sino en las 15 ciudades que Aguas Santafesinas SA presta sus servicios y donde recrudecen los reclamos contra dicha empresa. En los meses de diciembre-enero recientes, estos reclamos por deficiencias en el servicio prestado, crecieron 13,8% en relación a iguales meses del verano pasado.

Las quejas, de acuerdo con la estadística que hizo conocer la Gerencia de Atención al Usuario del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios, fueron 601 el verano anterior y 684 en esta reciente oportunidad. Dos de los motivos centrales de estos pedidos fueron la falta de presión del agua -¡vaya si lo sabemos aquí en Rafaela!- y desacuerdos con la factura, en tanto que aunque en número mucho más bajo también se registran reclamos por pérdidas en la red de distribución tanto en las cañerías centrales como en las domiciliarias, y por último, mucho más abajo en cantidad figuran los desbordes en el sistema de cloacas y las obstrucciones en la red correspondiente.

En los meses de diciembre y enero recientes en ASSA se contabilizaron 199 quejas por cloacas -los desbordes sumaron 144-, mientras que el verano pasado habían sido 98, con lo cual tenemos que también este sistema está incrementando de manera muy significativa, más del doble, los reclamos por la prestación ante deficiencias en el sistema.

Aunque cuesta creerlo, especialmente aquí en nuestra ciudad donde la situación es seguramente la más complicada que tiene la empresa en toda la provincia, en diciembre-enero se redujeron los reclamos por la distribución de agua, sea por falta de presión como por carencia completa del servicio. Esta vez hubo 181 reclamos, en tanto el verano pasado fueron 333. Tal estadística plantea un claro interrogante, volviendo a lo que sucede en Rafaela, quedando claro que los clientes afectados por falta de presión o directamente falta de agua que tanto reclaman por los medios o exposiciones públicas de las más diversas maneras, no dejan asentado su reclamo en la empresa, pues de estos reclamos hubo apenas 181 en toda la provincia, cuando sólo desde aquí deberían ser muchísimos más que esa cantidad insignificante. Por falta de presión fueron sólo 107, contra los 148 de hace un año.

Queda en consecuencia un cierto nivel de sospecha, según se plantea, respecto a estas estadísticas que pretenden exponer la situación de la empresa prestadora del servicio acuífero en la provincia, donde a pesar del aumento del 13,8% de las quejas de sus usuarios, muestra números bajos que contrastan con la realidad, al menos aquí en Rafaela, donde la situación es muy distinta a lo que se expone. Salvo, claro está, que los rafaelinos no dejen asentadas sus quejas, o bien, en el peor de los casos, no sean consideradas como corresponde. Es que sólo 107 reclamos por baja presión del agua en toda la provincia, tiene toda la sensación de un dibujo, más teniendo en cuenta que sólo aquí en nuestra ciudad hay 33.000 clientes de la empresa.

Lo dicho en cuanto al servicio de agua, ocurriendo otro tanto con el servicio de cloacas, que también en nuestra ciudad observa deficiencias muy marcadas, consecuencia de la altura de las napas, pero especialmente en algunos barrios, como el Amancay entre ellos que es de donde provinieron la mayor cantidad de quejas de los vecinos del mismo, donde existiría desaprensión de parte de muchos que viven en ese sector y que conectaron los desagües pluviales al sistema de cloacas, provocando en ocasión de lluvias de elevado milimitraje, el desborde del sistema receptor de cloacas, que vuelve con un efecto contrario. Es decir, en lugar de llevar los líquidos hacia la planta de ASSA para su depuración, los mismos regresan al interior de las viviendas, y además, también salen por las bocas del sistema hacia las calles, transformándose en una situación realmente complicada, además de insalubre, que viene desde hace mucho tiempo y por ahora, sin solución a la vista.

Es por ese motivo, aunque habiendo aumentado, no parecen demasiados que haya habido 148 reclamos en toda la provincia por deficiencias en el sistema de cloacas.