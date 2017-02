Cayeron 19 mm y hoy habrá más Locales 12/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO LA OPINION A DISFRUTAR DE LA SIESTA./ Nadie transitaba por el centro en la tarde rafaelina.

Tal cual como estaba previsto, este será un fin de semana para pasarlo en familia y dentro de la casa. Es que el mal tiempo reinará y recién habrá mejoras para mañana lunes.

Las primeras gotas cayeron en la tarde del viernes. Toda la jornada del sábado fue desapacible, pese a que el comienzo de la jornada había entusiasmado a los madrugadores: la presencia de un arcoiris les hizo pensar que el Servicio Meteorológico Nacional había errado su pronóstico. Claramente no fue así.

Hacia el cierre de la edición regía todavía un alerta sobre la región, de acuerdo al pronóstico oficial. El mismo indicaba que se preveían desde la tarde de ayer y principalmente en horas de la noche que se generen áreas de lluvias y tormentas, algunas de las cuales serían "localmente intensas, fundamentalmente con abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas, en toda el área de cobertura. Estas condiciones se mantendrán hasta la noche del domingo 12, con mejoramientos temporarios. Las precipitaciones en este lapso estarán entre los 50 y 80 mm". Las temperaturas seguirán altas para los próximos días: mínimas que rondan los 20º hasta el martes y máximas entre 32º y 35º.

De acuerdo al registro de la Unidad Regional V de Policía, hasta las 8 de ayer cayeron 19 mm sobre nuestra ciudad. Y los siguientes son los datos correspondientes a la región metropolitana: Sunchales 12, San Antonio 5, María Juana 11, Roca 15, San Vicente 8, Susana 20, Frontera 5, Humberto I 10, Saguier 15, Santa C. Saguier 5, Villa San José 16, Aldao 15, Zenón Pereyra 5, Lehmann 5, Ataliva 23, Bella Italia 2, Galisteo 15, Eusebia 2, Angélica 5, Est. Clucellas 8, Plaza Clucellas 10, Hugentobler 10, Josefina 2, Bigand 12, Col. Fidela 10, Eustolia 10, Col. Iturraspe 8. En el resto de las localidades o no llovió o no hubo registros.