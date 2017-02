"No lo contamos" Locales 12/02/2017 Redacción LIFSCHITZ SACO DEL FPCYS A CORRAL

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, advirtió que el Frente Progresista Cívico y Social no se verá afectado ‘sustancialmente‘ si el jefe de la UCR, José Corral, fuera candidato por Cambiemos en las elecciones, al apuntar que existe ‘un sector importante del radicalismo que se siente mucho más cómodo‘ en la alianza con el socialismo.

‘Por lo que viene manifestando Corral, siendo o no candidato, va a jugar políticamente con Cambiemos, o sea que, en cualquiera de los casos, no lo contamos‘, sostuvo Lifschitz sobre la determinación que podría tomar el intendente de la capital provincial de cara a los comicios legislativos de octubre.

En una entrevista con DyN, el mandatario socialista expresó sus deseos de que a lo largo de 2017 ‘pueda ponerse en ejecución‘ la obra pública nacional, al plantear que ‘todavía no ha habido‘ ningún emprendimiento importante ‘en marcha‘.