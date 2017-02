Jari-Matti Latvala es el nuevo líder con Toyota Deportes 12/02/2017 Redacción TENDRA UNA DEFINICION APRETADA EL RALLY DE SUECIA

Ampliar FOTOS WRC JARI-MATTI LATVALA. El piloto finlandés saltó a la punta con el Toyota Yaris. OTT TANAK. Terminó el día a menos de cuatro segundos con el Ford Fiesta.

El belga Thierry Neuville tenía una cómoda ventaja antes de arrancar la rueda delantera izquierda de su Hyundai i20 Coupé WRC tras salirse de la carretera en la súper especial de Karlstad.

Su abandono lo dejó al finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) con una ventaja de 3s8d sobre Ott Tänak (Ford Fiesta RS) antes de la última jornada de hoy.

El campeón del mundo, Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS), está a sólo 12s8d más atrás en tercera posición.

Por segundo rally consecutivo, Neuville se salió del camino cuando era sólido puntero, luego de romper la suspensión de su máquina en el Rally de Monte Carlo. Irónicamente, eso también le sucedió ayer en la última especial.

Después de superar a Latvala durante la tarde el viernes, Neuville marcó su ritmo en la nieve y los caminos forestales cubiertos de hielo para conservar su diferencia de 30 segundos. La victoria en la penúltima especial de ayer aumentó su ventaja a 43s3d antes de su error.

Una fina capa de nieve durante la noche aseguró que los pilotos luchasen por el agarre y Latvala no pudo igualar el ritmo de la primera jornada. Lamentó su decisión de llevar dos cubiertas de repuesto en la mañana mientras que Tänak se acercaba con un impresionante hat-trick de scratch con su Ford Fiesta RS. "Llevaba demasiado peso en la parte trasera y he perdido mucho tiempo en las curvas largas", dijo Latvala.

Liberado de abrir las pistas, Ogier rápidamente superó a Kris Meeke y se situó cuarto. Pero el francés admitió que no podía encontrar la velocidad que esperaba. Meeke era quinto con su Citroën C3 WRC antes de salirse de la carretera y quedarse atascado en un banco de nieve durante la penúltima especial. Los aficionados levantaron su coche y lo devolvieron a la competencia, pero pasaron más de ocho minutos antes de continuar y se hundió en la clasificación general.

Su error promovió a Dani Sordo, con el Hyundai i20, al cuarto lugar. El español tiene 25s de margen sobre Craig Breen, al mando de un Citroën DS3.

Después de los errores del viernes Breen no ha cometido ninguno ayer y fue ganando confianza en su debut con el auto francés en el WRC.

Elfyn Evans (Ford Fiesta RS) es sexto por delante de Hayden Paddon (Hyundai i20), que corrió toda la mañana sin dirección asistida, perdiendo casi cuatro minutos a raíz de ese problema mecánico.

Stéphane Lefebvre (Citroën DS3), líder del WRC 2, se ubica en el octavo lugar al cabo de la segunda etapa, mientras que completan las diez mejores ubicaciones Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5) y Teemu Suninen (Ford Fiesta R5). Neuville se reenganchará hoy en el 13º puesto, con una penalización de 10 minutos.

La última jornada, que se desarrollará hoy, es la más corta con sólo tres especiales que sumarán 58,81 kilómetros Dos pasadas a través de Likenäs precederán al Power Stage de Torsby, que entregará puntos extra a los cinco pilotos más rápidos.



ASI SE ORDENAN

La clasificación general del Rally de Suecia, luego de la segunda etapa, quedó ordenada de la siguiente manera: 1º Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), en 2h04m59s3d; 2º Ott Tänak (Ford Fiesta RS) a 3s8d; 3º Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS) a 16s6d; 4º Dani Sordo (Hyundai i20) a 1m39s5d; 5º Craig Breen (Citroën DS3) a 2m04s5d; 6º Elfyn Evans (Ford Fiesta RS) a 3m44s7d; 7º Hayden Paddon (Hyundai i20) a 5m00s2d; 8º Stéphane Lefebvre (Citroën DS3) a 5m37s0d; 9º Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5) a 6m36s7d y 10º Teemu Suninen (Ford Fiesta R5) a 7m52s9d.