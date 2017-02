Narcolemia: quieren que sea una ley provincial Locales 12/02/2017 Redacción EL DIPUTADO MIRABELLA PRESENTARIA EL PROYECTO

FOTO ARCHIVO JORGE MURIEL./ Dio detalles de las gestiones realizadas.

Tras conocerse que el bloque de concejales del PJ presentaría un proyecto de ordenanza habilitando al Municipio a hacer controles de narcolemia, ahora trascendió que podría presentar un proyecto en la Legislatura para que esto pueda aplicarse en toda la Provincia.

Así lo manifestó en diálogo con LA OPINION el concejal Jorge Muriel, quien participara de un encuentro con ediles de otras localidades que también pretenden que se apliquen este tipo de controles. Tras esa reunión, mantuvo un diálogo con el diputado provincial Roberto Mirabella, quien mencionó que presentaría un proyecto en la Cámara Baja para que en todo el distrito provincial pudieran realizarse.

Recordemos que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de Rafaela, Ordenanza N° 2.969, en su artículo 39° inciso b), establece la prohibición de “Conducir estando habilitado pero con impedimentos sobrevinientes psíquicos o físicos o en estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes”.

Los controles de narcolemia a conductores se sumarían a los operativos para el control de alcoholemia y deberán sumar a profesionales médicos. El mecanismo consiste en un hisopado de saliva con material descartable sobre la persona al volante. Dicha muestra se inserta en un medidor (cinta reactiva) que determina si la persona está bajo los efectos de alguna sustancia en ese momento. El dispositivo utilizado para el test permite identificar sustancias como son el THC Tetrahidrocanabinol (marihuana); OPI Opiáceos (morfina); COC Cocaína (cocaína); BZO Benzodiacepina (diazepan); AMP Anfetamina (dextroanfetamina); y MET Metanfetamina (D-metanfetamina). Con una muestra de saliva en pocos minutos se puede identificar si la persona consumió alguna de estas drogas en un lapso de 20 minutos a 24 horas antes del control.

Muriel manifestó que "todavía no está presentado en el Concejo y esperamos sacar al proyecto con el mayor consenso posible. Queremos ver si alguna entidad nos acompañe y nos dé su mirada. Igualmente, planteamos un período de adaptación en donde no habrá sanciones. Pusimos 60 días, pero es algo a discutir". Agregó que "serán aleatorios, porque el costo de cada cinta reactiva y el aparato es muy alto".

Agregó que "a fines de 2015 lo habíamos visto, luego de que en varias localidades (Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Venado Tuerto, Santa Fe) estuvieran las ordenanzas, pero no se aplicaba, porque había dificultades para conseguir el narcolímetro y las cintas reactivas. Al ver que otras localidades ya lo empezaban a aplicar, retomamos el tema".

"El martes cuando nos reunimos con otros concejales de diferentes ciudades, propusimos que este tema lo presente el diputado Roberto Mirabella en la Legislatura, para que la Provincia también tome este tema", dijo.

"Si logramos que la Provincia pudiera proveer de narcolímetros a las cinco cabeceras de Nodo, lograríamos que los controles se naturalicen", añadió.

El legislador local destacó que "lo importante es no criminalizar el consumo de drogas, porque el objeto es proteger la vida. Por eso queremos que quien esté bajo efecto de drogas (ilegales o legales), no conduzca un vehículo. Hay un montón de remedios (como los ansiolíticos o antiinflamatorios) que se venden bajo recetas, producen relentización en los reflejos y no deberían manejar vehículos".

En el caso de que alguien diera positivo a la narcolemia, se procedería de la misma manera que con la alcoholemia: se espera hasta que pasen los efectos o llama a alguien para que conduzca por él.