Ceschi Sociales 12/02/2017 Redacción Leer mas ...

MISERICORDIA Y FAMILIA



Hacemos hoy la última entrega de esta serie de notas sobre la misericordia extraídas literalmente de la Carta apostólica "Misericordia y miseria" del papa Francisco ( 20.11.16):

"En un momento particular como el nuestro, caracterizado por la crisis de la familia, entre otros, es importante que llegue una palabra de consuelo a nuestras familias. El don del matrimonio es una gran vocación a la que, con la gracia de Cristo, hay que corresponder con el amor generoso, fiel y paciente. la belleza de la familia permanece inmutable, a pesar de numerosas sombras y propuestas alternativas: 'El gozo del amor que se vive en las familias también el júbilo de la Iglesia'. El sendero de la vida, que lleva a que un hombre y una mujer se encuentren, se amen y se prometan fidelidad por siempre delante de Dios, a menudo se interrumpe por el sufrimiento, por la traición y la soledad. La alegría de los padres por el don de los hijos no es inmune a las preocupaciones con respecto a su crecimiento y formación, y para que tengan un futuro digno de ser vivido con intensidad.

La gracia del sacramento del Matrimonio no sólo fortalece a la familia para que sea un lugar privilegiado en el que se viva la misericordia, sino que compromete a la comunidad cristiana, y con ella a toda la acción pastoral, para que se resalte el gran valor positivo de la familia. De todas formas, este Año jubilar nos ha de ayudar a reconocer la complejidad de la realidad familiar actual. La experiencia de la misericordia nos hace capaces de mirar todas las dificultades humanas con la actitud del amor de Dios, que no se cansa de acoger y acompañar.

No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la propia historia que la distingue de cualquier otra persona. Nuestra vida, con sus alegrías y dolores, es algo único e irrepetible, que se desenvuelve bajo la mirada misericordiosa de Dios...".

Para terminar, sugiero que se lea esta Carta apostólica en su versión completa. Contiene muchísima riqueza, que merecemos disfrutar.