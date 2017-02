Esperando en la lluvia Sociales 12/02/2017 Redacción Leer mas ...

(Por Teresita Tosco). - Este hermoso ejemplar mestizo adulto de tamaño mediano, pelaje abundante color rojizo está en la esquina de Jorge Newbery y San Luis, barrio Villa Rosas. Quien avisó no lo puede entrar porque vive en un complejo habitacional que no permite el acceso de mascotas. Es una pena porque llueve y no se mueve del lugar. A lo mejor está tratando de orientarse. Agradecemos a quien pueda darle amparo durante unos días nomás hasta conseguirle hogar definitivo, avise por favor.