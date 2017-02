Toni no seguirá con Rafa Deportes 12/02/2017 Redacción Leer mas ...

Toni Nadal, el entrenador y tío de Rafael Nadal, anunció que no acompañará más a su sobrino en el circuito profesional a partir de la próxima temporada.

"Esta es mi última temporada con Rafa. Desde el próximo año ya no lo seguiré y me dedicaré exclusivamente a nuestra academia de Manacor. Quiero ocuparme de la formación de jóvenes talentos, que es el momento más delicado", afirmó Toni Nadal.

"Las relaciones con mi sobrino siguen siendo excelentes. A lo largo de todos estos años, nunca hemos vivido períodos de crisis. Hasta los 17 años de Rafa lo decidía todo yo, luego llegó Carlos Costa como mánager y se acercó el padre de Rafa, cada uno con sus opiniones. La verdad es que cada año que pasa decido cada vez menos", explicó Toni Nadal.