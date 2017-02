¿Preso con celular en su celda?

En anterior nota de LA OPINION online se dieron a conocer detalles de una denuncia efectuada por Gabriel Vercesi en su perfil de Facebook, referidos a que quien mató a su hermana Natalia (esposa del condenado) tiene novia en el penal, y se saco fotos que subió a al menos una red social.



Ahora, Gabriel insiste con la denuncia, en este caso publicado fotografías donde se lo observa a Alejandro Bertotti, supuestamente en su celda, manteniendo una comunicación con un teléfono celular, de acuerdo a información de Radiocanal.



SE DIRIGE A LA JUEZA



Vercesi denuncia como irregular ésta situación y la inscribe en un contexto de denuncias cruzadas por la tenencia de la hija de Natalia y Alejandro, criada por lo abuelos maternos hasta el presente.



Textualmente Gabriel Vercesi dice: "y esto señora jueza. No era que no pueden tener celulares? Está realizando denuncias falsas esta lacra en contra de mi familia, para que sus padres tengan a mi ahijada cuando ella no quiere ni ver a sus abuelos, y menos a él. Espero algún día se dejen de molestarnos".



INTERRROGANTES



El colega antes nombrado da cuenta de estos interrogantes:



* ¿Pueden los presos con condena tener un celular o usar un celular en su celda?



* ¿Pertenece ese celular a Bertotti o se lo proveen, y en éste caso, quién?



* ¿Quién le sacó la foto?



* ¿Cómo y quién se la hace llegar a Vercesi?



* ¿Qué consecuencias puede tener este hecho para Bertotti, sobre quién ya pesa la pena máxima que prevé el Código Penal?